3月5日から始まるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を前に、選手全員がそろった侍ジャパンが現れる場所には連日、人だかりができている。中日との壮行試合を終えた1日、強化試合が開催される大阪へ新幹線で移動するため、選手たちが名古屋駅に現れると居合わせたファンは、駅員や警察の呼びかけにもかかわらず、大谷翔平（ドジャース）を探して一時はパニック状態になったと伝えられている。臨床心理士の岡村美奈さんが、危険だと分かっていても殺到してしまうファン心理について解説する。

同じ駅の構内に大谷翔平選手がいるとわかったら、スーパースターの姿をちょっとでも見たくなるのが人間の心理。ファンともなればなおさらだ。なんとか一目！と思うと、少しでも近づくべく身体はどんどん前に出る。周り中がそんな感じで大谷選手目がけて群がれば、負けじとグイグイ行きたくなるものだ。

3月1日、侍ジャパンが名古屋駅に現れた。WBCに向けた強化試合を京セラドームで行うために、名古屋から大阪へ新幹線で移動したのだ。当然そこにはチャーター便で帰国したドジャースの大谷選手の姿も。もちろん、侍ジャパンには他にも人気選手や有名選手がたくさんいるが、やはり大谷選手は別格だ。居合わせた約300人のファンが騒然となり、押し合い圧し合い大混乱に。SNSにはその時の様子がいくつも上がっているが、選手の通路確保に駅員は必死で、警察も出動。「押さないでください！」と叫ぶ声が構内に響いていた。パニックは到着した新大阪駅でも起きていた。ここでも200人のファンが集結、大谷選手の姿に大歓声があがったという。

映像を見ると、ぞろぞろと移動する侍ジャパンのどこに大谷選手がいるのかわからない。全員がサポーティングパートナー契約を結ぶユニクロの濃紺のスーツに、青色のネクタイを着用していたからだ。居合わせたファンたちは、大谷選手を探すべく「大谷さ〜ん」と声を上げていた。大谷選手は他のメンバーより背が高いこともあり、頭ひとつ分抜けているので遠目からのSNS映像ならわかりやすい。だが、それさえも前へ前へと大谷選手目がけて押し合うファンには見えなかっただろう。

「危ないから絶対に押さないで」と言われても、自分だけ彼の姿が見られないというのは嫌なもの。ものすごく損をした気分になるだろう。人には「損失回避」というバイアスがある。利益を得ることよりも損失を被ることを強く嫌うという心理的傾向だ。だから大谷選手を見られると思って侍ジャパンの後を追ったのに、実際は見られなかったというのは、最初から見られないなとあきらめるより何倍も損をした気分になりやすい。人は得するように動くより、損をしないように動きやすいと言われるからだ。

見られるかもと期待するほど、見られなかった時の失望は大きい。チラッとでもいいからと願い、見られないという”損”を避けたいファンたちは、無意識のうちに欲望と感情に支配されている。そんな人たちが集団になっていたのだから、もはや歯止めが利かなくなるのも無理はない。集団になれば個々の道徳観や責任感は薄れてしまう。普段よりも衝動的になり、周りの感情と欲望の高まりに同調して、集団の感情と行動に流されてしまうのだ。こうなれば他の人の迷惑になる、危ないから押すな、近寄るなといくら呼びかけても無理。解決するにはファンが群がって一気に集団化しない状況を作るしかない。

米国ロサンゼルスなら簡単に見に行くこともできないが、今は帰国し日本にいる大谷選手。もしかしたら身近で見られるかもと思えば、それだけでファンの興味と関心も膨れ上がる。プライベートジェットで羽田空港に帰国した際は、ベビーカーのシートに娘さんを乗せて出てきたとか、娘さんが乗ったままのベビーカーを片手で軽々と持ち上げたと、幸せそうな大谷パパの姿に注目が集まった。人々の興味はさらに高まり、侍ジャパンのメンバー全員での決起集会の写真がSNSへ投稿されれば大きく話題になる。

日本にいる今がチャンスと思うファンは多いだろう。もし近くに大谷選手がいるとわかったら…。やっぱり急いで見に行くだろうな。