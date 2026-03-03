ついに実戦へ──3月2日、ドジャース・大谷翔平（31）が侍ジャパンのメンバーとして、オリックスとの強化試合（京セラドーム）に初めて出場した。スポーツ紙記者が語る。

【写真を見る】大谷翔平が侍ジャパンの食事会に選んだ「フォーマルすぎないブルゾン」。周囲の選手はパーカー、ロンT…日本ハム時代に唯一ジャケットを着る大谷の姿も

「2月24日に羽田空港着のチャーター機で帰国した大谷選手は、翌々日に"名古屋入り"し、調整を続けてきました。3月2日の試合では2番DHで出場し3打数無安打でしたが、練習では次々にスタンドへと放り込み、順調さをアピールしています」

3月7日に東京ドームで開幕するWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に向け、同月3日の阪神戦（京セラ）にも出場予定の大谷。3月1日に大谷が更新したインスタグラムでは、チームメイトたちとの集合写真が公開されていた。

「選手らは食事会で英気を養い、親睦を深めたようです。会場は前回のWBCでも利用されていた焼肉店。ラグビー元日本代表・金正奎（浦安D-Rocks）の実家が経営する店としても知られ、金も3月1日付のX（旧Twitter）で〈2023年に引き続きご来店〉〈本当に応援しています！〉などと反応しました」（同前）

大阪・鶴橋にある焼肉店「明月館」は繁華街に位置することもあり、噂を聞きつけたのか、多くの人が集まった。SNS上には「大谷さん来ていてびっくり」などと侍ジャパンメンバーの様子を映した一般ユーザーの動画が複数投稿されている。

大谷もその日のうちに自身のInstagramで会の様子をアップ。公開した写真を見ると、侍ジャパンメンバーはそれぞれカジュアルなファッションで出席していた様子だ。

「パーカーやロンT、半袖のポロシャツといった服装の選手が多かったようですが、大谷選手が白いトップスの上に羽織っていたのはブルゾン。色はボトムスと同じ黒で、参加者の中ではいちばん落ち着いた感じの装いに見えます。

今回の会食は決起集会ということで、マスコミに写真を公開することも踏まえて大谷選手なりに"フォーマルか、カジュアルか"で悩んだのではないでしょうか」（同前）

あるNPB関係者は、「大谷選手は日本ハム時代から、飲み会にもフォーマルな格好で来ることが多かった」と話す。

「たとえば他の選手がニットなどラフな感じの普段着で参加するような飲み会でも、大谷選手はジャケット着用するのが定番でした。他の選手が二次会に行っても、大谷選手は行かずに1人で帰ることも多くあった」

ファッションライターは、今回の大谷の服装について「大谷選手も悩んだのではないか」と解説する。

「ジャケットまでいくと、他のメンバーとの温度差が出てしまう。そこでラフすぎないデザインそしてカラーのブルゾンを選択したのではないでしょうか。

自身にとって年下の後輩も多い今回のチーム。中心としてナインを引っ張っていくことになる立場として、メンバーへの気遣いの面でも自覚十分でしょう」

いよいよ始まる本戦に向けて--プレーでもその他の場所でもお手本を示す大谷が、チームを勝利へと導く。