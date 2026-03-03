３日午後３時４９分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表した。



長野地方気象台の発表内容は以下のとおり。



［気象概況］

前線を伴った低気圧が四国の南にあって、東北東へ進んでいます。この低気圧は、３日は本州の南岸を東北東へ進み、４日は急速に発達しながら伊豆諸島付近から日本の東へ進む見込みです。

このため、長野県では、４日明け方にかけて雪か雨が降り、標高の高い所を中心に強い雪が降る所があるでしょう。





［雪の予想］３日１８時から４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、長野地域山沿い １０センチ長野地域平地 ８センチ中野飯山地域 １５センチ大北地域山沿い ２０センチ大北地域平地 １５センチ上田地域の菅平周辺 ２０センチ上田地域の菅平周辺を除く地域 １５センチ佐久地域 ２０センチ松本地域の聖高原周辺 １５センチ松本地域の聖高原周辺を除く地域 １０センチ乗鞍上高地地域 ２０センチ諏訪地域 ２０センチ上伊那地域 ５センチ木曽地域 １０センチ下伊那地域 ５センチ５センチ以上を予想する地域を記載しています。予想より地上気温が低くなった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があります。［防災事項］中部では４日明け方にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。また、電線や架線及び樹木への着雪にも注意してください。北部と中部の積雪の多い傾斜地では、なだれにも注意してください。［補足事項］今後発表する防災気象情報に留意してください。次の「大雪に関する長野県気象情報」は、４日６時頃に発表する予定です。