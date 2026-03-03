4月に80歳を迎える演歌歌手、大月みやこが新譜「夢花火」をリリースする。歌手生活63年の経験と実績を映したような“メッセージソング”だ。大月は「階段を一段一段上がって来て、今いる所が一番幸せだと感じる。そんな幸せを伝える1曲となりました」と、確かな感触を口にする。

「夢花火」は長く寄り添った大切な人への思いを、語りかけるように歌った1曲だ。＜あゝ あなたが居たから/私は 生きられた＞と、ともに歩んだ年月を振り返る。

「これまでは、幸薄い主人公の歌が多かったですが、今回は久しぶりに温かい気持ちで聴いていただける仕上がりになりました」と、大月。16ビートのゆったりとしたリズムが、聴く者を優しく包む。「歌詞の『あなた』は、長年支えてくれたファンのみなさんのことだと解釈し、感謝を込めています」

歌唱にも、新たな試みを取り入れた。ファルセット（裏声）を多用し、柔らかさを前面に出したのだ。「ファルセットは高音域で使うのが一般的ですが、今回は中低音域でも意識して用いました。強くならない、ホットな響きが生まれました」

サビの「あゝ」は3度出てくるが、3通りの歌い方で聴かせる。最初はさらっと、2度目は音圧を高め、3度目はさらに情感を込めて。表現を変化させ、歌詞の世界に引き込む“技”は、長く歌い続けてきた日々に磨かれている。

デビューは東京五輪が開かれた1964年。83年に「女の港」が初のヒットに。92年に「白い海峡」で日本レコード大賞を受賞し、文化庁長官表彰（2016年）、旭日小綬章受章（17年）と歌手としての栄誉を手に入れてきた。大家然とした顔をしてもいいはずだが、「1人では、ここまで歌い続けられなかった。素晴らしいスタッフたちと出会えたからです」と言い続けている。「悩みや迷いは、スタッフとの会話で解決してきました。その日の反省を話し合うことで、次に進む意欲が生まれます」。謙虚さを忘れない。

デビューの年に生まれた人は、とうに還暦を過ぎた。演歌を取り巻く環境も大きく変わり、以前の勢いを失ってきた。それでも若い人に歌を届ける責任を感じる。「私たち年代の人が張り切ってやってるのを見て、そんな時代があったんだ、こんな歌もすてきだなと思ってもらいたいですね。そのために、先輩たちから受け継いだ日本の言葉、日本ならではのメロディーを、なるべく正確に伝えるように心がけて歌わなくちゃいけないと思っています」

今年80歳の宇崎竜童はライブのステージに立ち続け、吉田拓郎は引退宣言を撤回した。大月も誕生日の4月23日、大阪・新歌舞伎座（大阪市天王寺区）でコンサートに臨む。

（塩田芳久）