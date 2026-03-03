177cmの長身女子プロがビキニ姿でシュノーケリングに挑戦 ゆったりと泳ぐ海ガメとの遭遇にファンもほっこり
エイミー・コガ（米国）が自身のインスタグラムを更新。「オフシーズンをちょっとだけお見せします」と英語で記すと、13枚の写真や動画を投稿した。
【動画】スイスイと海中を泳ぐエイミー・コガ
中でも目を引くのはビキニ姿のエイミーがシュノーケリングに挑戦、海中をスイスイと泳いでいく姿だ。すると次の動画では大きな海ガメに遭遇。人が近づいても逃げる様子もなく、青い海を悠然と泳いでいった。 さらにカメラをプールに向けていると、エイミーが左から右へとクロールで横切っていく動画や、海に面したプライベートプールの縁に座っている写真。マンゴーの木の下で長い棒を手に悪戯っぽい笑顔を浮かべていたり、ビーチで愛犬とハイタッチをしたりする写真や、ラスベガスの観光スポットで撮った写真もあり、オフを大いに楽しんだ様子が伝わってきた。 昨年のエイミーはステップ・アップ・ツアーの21試合に参戦し、全てで予選を通過。トップ10には8回入るという大活躍で、明治安田ステップ・ランキングは4位でフィニッシュ。ファイナルQTでも34位に入り、今年の前半戦の出場権を獲得している。 3月5日に初日を迎える国内女子ツアー開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」にももちろん参戦。今シーズンはプロとしての初優勝をレギュラーツアーで飾ることを目指す。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
