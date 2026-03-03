相席スタート山添『ラヴィット！』“芸人減らす説”追及 “卒業候補”もぶっ込む「本当ですか？」
3日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、2月24日に一部で報道された“ラヴィット！リニューアル”について、相席スタート・山添寛が改めて“追及”する一幕があった。
【写真】相席スタート山添から“卒業候補”と名指しされた芸人
番組冒頭で、山添は「なんか記事読んだら、春に『ラヴィット！』がリニューアルするって。なんかいろんな情報が錯綜しているんですけど、まとめたら、芸人は増えるんですよね？」とニヤリ。川島明が「いや、減ると思います（笑）」と答えると、スタジオが大騒ぎとなった。
山添が続けて「僕が見た記事は、ひな壇できるって聞いたんですけど」とイジりつつ「えっ、大木さんが卒業するっていうのは、本当ですか（笑）？」と突然の矛先。大木が「おい！どういうことなんだよ」と山添にツッコミを入れながら「ゾエがずっと言うの。『真っ先に大木さんあやしいですよ』って。そんな記事なかった」と訴えた。
一連のやり取りを受けて、川島が「大木さん、きょう本当に頑張ってください。一緒に春を迎えましょう（笑）」と大木をイジり、スタジオから笑いが起こっていた。
