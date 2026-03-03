テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が２日に放送され、ウエストランドの井口浩之、とろサーモン・久保田かずのぶがＭＣを務めた。

この日のゲストは小籔千豊。小籔は、現構成作家・やまだともカズ氏と結成したコンビ・ビリジアンで徐々に人気を得ていたが、２００１年に解散。同年に吉本新喜劇所属となったことを振り返った。

小籔は「相方から電話かかってきて『ファミレス行かへん？』ってきたから。チャリにバー乗ってファミレスに行ったら（相方から）『俺、作家なんねん…』って言われて。え？ってなって。向こうは決め切ったら、ひっくり返れへんような性格してると思ってたから」と述懐。現在の妻と結婚を考えていた時期でもあったために「普通の仕事させてもらおうと。安定するから。この世界を辞めようと思って」と振り返った。

つづけて「そんときに新喜劇の社員の偉いさんが来て『お前、辞めるらしいな。新喜劇に来い』とかって」と回想。のちに座長に就任する新喜劇入団のきっかけを説明した。

当時のギャラ事情を聞かれると、小籔は「一番下からやから。１ステージ１２５０円。１日２ステ２５００円。１週間出て２万」と話し「結婚と同時にバイト」と振り返っていた。