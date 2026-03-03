AKB48佐藤綺星、ミニスカ制服姿×おさげ髪ショットが話題「似合いすぎ」「絶対クラスのマドンナ」
【モデルプレス＝2026/03/03】AKB48の佐藤綺星が3月2日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの制服衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】21歳AKB次世代エース「絶対クラスのマドンナ」ミニスカ制服から美脚スラリ
佐藤は「セシルのオフショット第2弾！ブレザーの制服だいすき」とつづり、2月25日にリリースされた同グループの楽曲「セシル」のMVオフショットを複数枚投稿。おさげ髪にネイビーのブレザー、色白な脚がのぞくチェック柄のミニスカートにハイソックスを合わせた制服姿で、階段に座った笑顔でカメラに目線を送るオフショットを公開している。他にも、メンバーの新井彩永、長友彩海との2ショットや、伊藤百花や水島美結との3ショットも披露している。
この投稿には「似合いすぎ」「制服最強」「可愛すぎます」「ビジュ最強」「絶対クラスのマドンナ」「オフショありがとう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳AKB次世代エース「絶対クラスのマドンナ」ミニスカ制服から美脚スラリ
◆佐藤綺星、制服ショット公開
佐藤は「セシルのオフショット第2弾！ブレザーの制服だいすき」とつづり、2月25日にリリースされた同グループの楽曲「セシル」のMVオフショットを複数枚投稿。おさげ髪にネイビーのブレザー、色白な脚がのぞくチェック柄のミニスカートにハイソックスを合わせた制服姿で、階段に座った笑顔でカメラに目線を送るオフショットを公開している。他にも、メンバーの新井彩永、長友彩海との2ショットや、伊藤百花や水島美結との3ショットも披露している。
◆佐藤綺星の投稿に反響
この投稿には「似合いすぎ」「制服最強」「可愛すぎます」「ビジュ最強」「絶対クラスのマドンナ」「オフショありがとう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】