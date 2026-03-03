ヘリテージ・オークションズは、「スター・ウォーズ」シリーズの撮影に使用されたミレニアム・ファルコン号のレプリカやマンダロリアンのヘルメットなどを展示する無料イベント「『スター・ウォーズ』展 in 銀座三越」を開催する。会期は3月11日から17日で、時間は10時から20時まで。場所は銀座三越の本館1階。

今回の「スター・ウォーズ」展では、1977年の歴史的な第一作からディズニー時代の続三部作、さらにはその先へと続く約半世紀にわたるシリーズの歩みを辿りながら、博物館級の映画小道具や歴史的コレクティブルが展示される。

展示会終了後、コレクションは5月4日の「スター・ウォーズの日」に合わせて、毎年アメリカにて開催されている「スター・ウォーズ シグネチャー・オークション」にて出品される。オークションは日本国内からでも参加が可能。「世界中のコレクターにとって、“はるか彼方の銀河系”の逸品を手にすることができるかもしれないチャンス」だという。今回出品されるアイテムは以下の通り。

ミレニアム・ファルコン号 高精度大型レプリカ

1977年公開の「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」製作時にインダストリアル・ライト＆マジック（ILM）が使用した全長約152cmの撮影用ミニチュアを、極めて高い精度で再現した大型レプリカ。オリジナルのILM製ミニチュアは現在、ルーカスフィルム・アーカイブに改修後の姿でのみ現存しているため、1977年当時の構成を正確に再現した個体は極めて希少だという。

これまでに制作された同モデルの再現作の中でも特に忠実度が高い作品の一つとして評価されており、その正確性、工作技術、歴史的再現性については、ILMのベテラン関係者およびアカデミー映画博物館より高い評価と検証を受けている。

制作はILMモデルショップと同様の手法を用いた完全手作業によるもので、スチール製アーマチュア構造、特注ブローモールド・アクリル製ドーム、精密なスチレン加工構造、そして高度なキットバッシング技法を採用。170以上のヴィンテージ模型キットが分解使用され、3,000点を超えるパーツが組み込まれている。

主要ハリウッド機関での展示歴を有する本モデルは、スター・ウォーズおよび視覚効果史を語る上で重要な存在であり、大型撮影用ミニチュアや高水準レプリカを求めるコレクターにとって、事実上“最もオリジナルに近い”希少な再現モデルだという。

「マンダロリアン」接写撮影用 マンダロリアン・ヘルメット

「マンダロリアン」シーズン1において、孤高の賞金稼ぎ“マンダロリアン”（ペドロ・パスカル）が着用したオリジナル仕様（接写撮影用）ヘルメット。ファイバーグラスレジン製で、マンダロアの希少金属ベスカー鋼を想起させる質感を再現するため、スタジオにより精巧なメタリック塗装が施されている。

滑らかな金属的外観に加え、「スター・ウォーズ」世界の荒廃した宇宙観に調和するよう、経年変化を表現したとのこと。内側にはブラックのパッドフォームが張られ、右下付近には「Legacy Effects」のパッチが縫い付けられている。サイズは約26×20×27cm。

「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」デイジー・リドリー演じる「レイ」使用 アクション用ジャクー・クォータースタッフ

ディズニーによる新たなスター・ウォーズ三部作の第1作「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」（2015年）において、レイ（デイジー・リドリー）が使用したオリジナルのアクション用クォータースタッフ。

撮影の大部分で使用する為に精巧に作られた軽量アクション仕様で、硬質ポリフォームおよびポリウレタン製。回収品から組み上げられた手製の武器を思わせるよう、ダークメタリック調の仕上げが施されている。サイズは約182×6cmで、多様な色と質感の布巻き装飾に加え、レザー製カフおよびロブスタークラスプで固定されたストラップを備えている。

続三部作の主要キャラクターの一人を象徴とする本品は、撮影現場での使用による軽微な擦れや、布製ハンドル部分への経年劣化を表現した加工など、映画の制作過程を物語る痕跡が節々に見られるという。

「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」ピーター・メイヒュー／ヨーナス・スオタモ演じる「チューバッカ」使用 スタント用ボウキャスター

「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」（2015年）において、シリーズ屈指の人気を誇る「チューバッカ」が使用したオリジナルのスタント用ボウキャスターで、チューバッカを象徴する代表的な武器。

高密度ラバー製で、メタリック塗装仕上げ。弓の両端には鋳造ラバー製の球状パーツが取り付けられ、前面構造部には強度確保のため金属のパーツが組み込まれている。全体サイズは約78×81×24cmで、金属クリップで本体に固定されたグリーンのキャンバス製ストラップが付属する。

撮影使用に伴うごく軽微な擦れなど、撮影に伴う使用感や、2基のスコープのごく僅かな位置ずれなどから、制作および撮影過程を示す痕跡が見られる。

「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」ファースト・オーダー ストームトルーパー ヘルメット

J・J・エイブラムスが監督を務めた「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」に登場した、新生ファースト・オーダーのストームトルーパーが実際に着用したオリジナル・ヘルメット。旧銀河帝国軍トルーパーの伝統的なデザインを踏襲しつつ、現代的な再解釈が加えられた刷新モデル。

衣装デザイナーのマイケル・カプランは、「従来のデザインでは洗練された現代の観客には通用しない」と考え、エイブラムスとともにクラシックなヘルメットを再構築。その結果、より光沢を帯びた滑らかなフォルムと、拡張されたバイザーおよびグリルを備えるデザインが誕生したという。

素材には、旧三部作で使用された真空成形ABS樹脂ではなく、耐久性に優れた鋳造ポリウレタンを採用。制作工程では3Dデザイン、3Dプリント、インジェクション成形などの技術が用いられている。

特徴として、通気孔付きサイド、左側のメタリック・エアレーター、上部マウントクリップ、アイホール部のブラックアクリルレンズ、ブロウ部および後部下端のブラックストライプ、ブラックメッシュ製マウスグリルなどを備えている。サイズは約34×29×31cm。内装パッド付きキャリングケース（約35×34×34cm）付き。

「スター・ウォーズ」展 in 銀座三越 開催概要 会場：銀座三越 本館1階（東京都中央区銀座4丁目6-16） 開催日時：3月11日～3月17日 10時～20時 料金：無料 展示物：「スター・ウォーズ」シリーズの映画の小道具やSWゆかりの品、コミック等