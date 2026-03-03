ドル円１５７．２５近辺、ユーロドル１．１６６５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は157.25近辺、ユーロドルは1.1665近辺で推移している。中東戦争の長期化が懸念されるなかで、株式市場は連日の大幅安となっている。為替市場では有事のドル買い圧力が優勢。ユーロドルは1.17台乗せ水準から1.1660台へと下落している。全般にドル買いが優勢となるなかで、ドル円は157円台で売買が交錯している。有事のドル買いに対して政府日銀の介入警戒感が上値を抑えている状況だ。ここまでのレンジはユーロドルが1.1662-1.1707、ドル円が157.18-157.60となっている。



USD/JPY 157.27 EUR/USD 1.1665

