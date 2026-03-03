３日放送のＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、２日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けたオリックスとの強化試合について伝えた。

スタジオには元プロ野球選手で現ＢＣリーグ栃木所属の川崎宗則さんと、巨人やレッドソックスで活躍したＭＬＢ解説者の岡島秀樹さんが出演。２日の試合で３打数無安打１三振に終わり、心配の声もあがった大谷翔平投手の打撃について解説した。

川崎さんは「オリックスの投手がよかった。真っすぐで押していって、アドレナリンが出ていた。『よっしゃ、大谷選手に投げられる！』って」と、先発して２イニングを完全投球した寺西成騎投手らオリックスの投手陣を称賛。「大谷選手は悪くないです。ちゃんと反応してました。問題はないと思います」と語った。

岡島さんは「日本の投手って、タイミング外して投げてくるので、アメリカの投手って同じタイミングで投げる投手が多い。（日本の投手は）真っすぐでも足の上げ方が違うんですよ」と指摘。「それで苦労してるなと昨日見て思いました。特にメジャーのバッターっていうのは苦労するんですよ。オリックスの投手陣はやってましたね」と話した。