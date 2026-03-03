【きょうから】“愛憎渦巻く複雑な四角関係”、イルイルドラマでおなじみのキャストが魅せる 韓国ドラマ『親切なソンジュさん』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のシム･イヨン、ソン･チャンウィらが出演する韓国ドラマ『親切なソンジュさん』（全126話）が、きょう3日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週月〜金曜 後11：30〜）
【動画】“愛憎渦巻く複雑な四角関係”が見どころ『親切なソンジュさん』
同作は間違った結婚を正し、自分の人生を取り戻そうと奮闘する女性の爽快復讐ロマンス。
『輝け！きらびやかなボクヒの人生』のシム・イヨン、『かくれんぼ』のソン・チャンウィ、『恋せよ、ヨニ〜アモール・ファティ〜』のチェ・ジョンユン、『最愛の敵〜王たる宿命〜』のチョン・ヨンソプ。イルイルドラマでお馴染みの実力派が集結し、愛憎渦巻く複雑な四角関係を、安定した演技と表現力で魅せる。演出は『みんなキムチ』など数々のイルイルドラマを手掛けたキム･フンドンと、『三番目の結婚』のカン･テフム。復讐劇のヒットメーカーがタッグを組んだ話題作。
■あらすじ
持ち前の明るく前向きな性格のソンジュ(シム・イヨン)は、海外留学中の夫・ナムジン(チョン・ヨンソプ)に仕送りまでして支えていたが、自分の高校の同級生サンア(チェ・ジョンユン)との不倫が発覚し離婚を決意する。さらには妹が事件に巻き込まれ、勤めていた会社も倒産し不幸のどん底にいた。お金のために家を売ることを決めたソンジュだが、買い手として現れたのは元夫の不倫相手の夫、ソウ(ソン・チャンウィ)だった。結婚相手に裏切られた同じ境遇のソンジュを気の毒に思ったソウは、彼女を自分の勤務先の建築事務所に採用する。こうして四角関係にある4人は、同じ職場で顔を合わせることになり…。
■演出
キム・フンドン、カン・テフム
■脚本
ソ・ジョン
■キャスト
シム・イヨン、ソン・チャンウィ、チェ・ジョンユン、チョン・ヨンソプ
