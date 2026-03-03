イランからの報復攻撃が続くエルサレムから中継です。

つい先ほど、ミサイル警報がなりまして、いま私はホテルの地下にあるシェルターに避難しています。

こちらではミサイル警報を知らせる携帯のアプリがありまして、日本での地震速報と同じくらい大きな音がミサイル着弾の数分前に鳴るようになっています。

イスラエルの人にとっては今、この携帯のアラームが命綱となっていまして、お年寄りの方々も携帯を握りしめて避難していました。

私は昨日、イランの報復攻撃で9人が死亡した、イスラエル中部の町に取材に入りました。

この場所は地下にシェルターがあったのですが、イランの弾道ミサイルは、シェルターごと破壊し、避難していた人々が亡くなりました。実際に現場を見て弾道ミサイルの威力の大きさを痛感しました。

また私が現場を取材中、突如ネタニヤフ首相が現場の視察に訪れました。

去年6月より向上しているというイスラエルの迎撃システムで、なぜ迎撃できなかったのか、イスラエル政府は調査を始めたということで、ネタニヤフ首相の視察は国内の反発を抑える狙いもあったとみられます。

こうした中、邦人退避も始まりました。イスラエルに滞在していた日本人5人が隣国ヨルダンへ退避したほか、日本政府関係者によりますと、イランからの退避も始まったということです。

テヘランの住民はNNNの取材に応じ、「去年6月の攻撃とは比較にならないほど激しい」と話していて、事態の深刻さが浮き彫りになっています。