MEGUMI、ボディラインあらわなニット姿に「スタイル良すぎ」「なんか色っぽいな」絶賛の声
タレントのMEGUMI（44）が3日、自身のインスタグラムを更新。近況ショットを公開した。
【写真】ボディラインあらわなニット着こなすMEGUMI
投稿で「皆言ってるけど、今年の体感スピード早すぎません？振り落とされないように確実に走っていこーっと」とコメント。2月の出来事とみられる7枚の写真を公開した。また、現代美術アーティストのジェフ・クーンズと2ショットの1枚目の写真について、「人生の指針になるようなお言葉を沢山頂きました！めちゃくちゃかっこよかったです」と振り返り、「2月も濃かったなぁ！」とつづった。1枚目の写真でMEGUMIは、ぴったりとしたニット＆タイトスカートに、サングラスを合わせたファッションを披露している。
この投稿に「スタイル健在」「MEGUMIさん素敵過ぎるやろ」「可愛い過ぎるよぉ〜」「美しすぎる」「スタイル良すぎ」「メガネ、とてもお似合い」「なんか色っぽいな」など、絶賛のコメントが寄せられた。
