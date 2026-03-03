ポムポムプリン×たまごっちのコラボ商品が登場 プリンがたまごっちの世話を“お手伝い”「これはやばい」「ドット絵プリン可愛いすぎる」
「たまごっち」の公式Xが3日、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」をモチーフとした、たまごっちnano（モノクロ液晶＆シンプルお世話）シリーズ『POMPOMPURIN Tamagotchi』（ベーシックオレンジver.／マジカルピンク ver.）を4月11日に発売すると発表した。
【写真】「ドット絵プリン可愛いすぎる」ポムポムプリンがモチーフの「たまごっちnano」全2種
同商品のポイントとして、プリンがたまごっちの世話の“お手伝い”をしてくれたり、3種のミニゲームで「チームプリン」のマフィン・ベーグル・スコーンが登場することなどが紹介されている。詳細はたまごっち公式サイト内（https://tamagotchi-official.com/jp/series/nano/）に記載。
SNSでは「マジか!!」「ヨドバシ今見たら予約終了なってた…」「ピンク可愛くて良いけどベーシックオレンジのポムが可愛すぎて暴れてる」「これはやばい」「ドット絵プリン可愛いすぎる」「ぎゃんがわいい」「え？可愛いが？これ手に入れられますか？」など、早くも多くの反響が寄せられている。
