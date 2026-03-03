俳優の寺田心（17）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昨年放送のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に出演が決まった当時を振り返った。

寺田は同作で田安賢丸（のちに松平定信）役を演じた。司会の黒柳徹子が「大河のオファーがこういう役ですってきた時に、学校の試験がその辺（の時代）だったんですって」と問うと、「僕がちょうど試験期間で。その試験中の勉強にちょうど松平定信が出てきて。偶然」と回顧した。

「えっ、この人？と思ってめちゃくちゃびっくりしましたし」と寺田。「その時はしっかり、やっぱり役を頂けるとしっかり勉強もしないといけないので、定信について凄く勉強もしましたし」と続けた。

黒柳は「寛政の改革っていうのもどういうものかもよく分かった」と応じ、寺田は「そうです。それで勉強して。ちょうどテストで勉強して」と笑顔で話した。

また寺田は左利きだが「大河の時は右でっていうのが多かったんで」との苦労も明かし、「将棋を打つシーンがあるんですけど、右で打ってたりとか。大変でしたね」と苦笑した。