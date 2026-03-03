３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円３９銭前後と前日午後５時時点に比べ４１銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円６３銭前後と同２８銭程度のユーロ安・円高で推移している。



米国とイスラエルがイランに対して軍事行動に踏み切り、イランは報復攻撃に動いた。トランプ米大統領は今回の軍事作戦に関し、４～５週間を超える可能性があると示唆した。またイラン革命防衛隊が２日、ホルムズ海峡を封鎖したと明らかにした。これらを背景にリスク回避ムードが強まり、有事のドル買いがきょうも続いた。ドルは対円、対ユーロで上昇。ドル円は午前中に一時１ドル＝１５７円５０銭台まで上昇する場面があった。朝方は輸入企業による実需のドル調達観測もあった。片山さつき財務相がこの日、金融市場に関して、大きな変動が生じているとの認識を示したが、マーケットの反応は限られた。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６６６ドル前後と同０．００４９ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS