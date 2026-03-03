○経済統計・イベントなど

０９：３０　豪・ＧＤＰ（国内総生産）
１０：３０　中・製造業購買担当者景気指数
１０：４５　中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数
１４：００　日・消費者態度指数
１７：５０　仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５　独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０　英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１９：００　ユーロ・失業率
１９：００　ユーロ・卸売物価指数
２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：１５　米・ＡＤＰ雇用統計
２３：４５　米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２３：４５　米・総合購買担当者景気指数（改定値）

○決算発表・新規上場など

決算発表：ＤｙＤｏ<2590>，内田洋<8057>
※海外企業決算発表：ブロードコムほか

出所：MINKABU PRESS