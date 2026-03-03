明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０９：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数
１４：００ 日・消費者態度指数
１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１９：００ ユーロ・失業率
１９：００ ユーロ・卸売物価指数
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＤｙＤｏ<2590>，内田洋<8057>
※海外企業決算発表：ブロードコムほか
出所：MINKABU PRESS
