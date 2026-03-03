民間の信用調査会社帝国データバンクによりますと、笠岡市に本社がある井笠観光(株)は、2月27日までに事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったということです。

井笠観光は、2004年（平成16年）9月に設立された旅行代理業者で、目的や日程に応じた地元の団体客向けの旅行を企画するほか、一般個人を中心とした自社主催のバスツアー、大手旅行代理店のツアー商品の販売を手がけていました。

本店のほか、井原市と広島県福山市の旅行センターを拠点に事業を展開し、2018年3月期には年売上高約3億4000万円を計上していたということです。

しかし、その後は新型コロナに伴う外出自粛、旅行需要の低迷により、2025年3月期の年売上高は約1億5000万円にダウン、収益性も悪化していました。厳しい経営状況のなかでも従業員の雇用を維持してきたものの、コロナ融資の元金返済が始まったことで資金繰りがひっ迫し、事業継続の見通しが立たなくなったということです。

負債は約1億4000万円に上るとみられています。