株式会社焦点工房は、3月3日（火）からAmazonで開催中の「新生活セール」に参加。3月9日（月）23時59分まで、同社取り扱い製品をセール価格で販売する。

TTArtisan、7Artisansの交換レンズ、SHOTENブランドのマウントアダプター、電子マウントアダプター、各種アクセサリー類など約600点を用意する。

なお、焦点工房が取り扱う製品は3月9日（月）以降に価格改定を予定しているという。

セール期間

3月3日（火）0時00分～3月9日（月）23時59分

対象製品（一部）

TTArtisan AF 40mm F2

30,280円→27,252円（10%OFF）

TTArtisan AF 35mm f/1.8 II

23,860円→21,474円（10％OFF）

7artisans 35mm F1.4 II

11,980円→10,782円（10％OFF）

7artisans AF 24mm F1.8

55,460円→49,914円（10％OFF）

SHOTEN LM-LSL マウントアダプター

13,730円→12,357円（10％OFF）