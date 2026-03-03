キャンペーン：焦点工房がAmazon「新生活セール」に参加 TTArtisanの交換レンズなど約600点がセール価格に
株式会社焦点工房は、3月3日（火）からAmazonで開催中の「新生活セール」に参加。3月9日（月）23時59分まで、同社取り扱い製品をセール価格で販売する。
TTArtisan、7Artisansの交換レンズ、SHOTENブランドのマウントアダプター、電子マウントアダプター、各種アクセサリー類など約600点を用意する。
なお、焦点工房が取り扱う製品は3月9日（月）以降に価格改定を予定しているという。
セール期間
3月3日（火）0時00分～3月9日（月）23時59分
対象製品（一部）
TTArtisan AF 40mm F2
30,280円→27,252円（10%OFF）
TTArtisan AF 35mm f/1.8 II
23,860円→21,474円（10％OFF）
7artisans 35mm F1.4 II
11,980円→10,782円（10％OFF）
7artisans AF 24mm F1.8
55,460円→49,914円（10％OFF）
SHOTEN LM-LSL マウントアダプター
13,730円→12,357円（10％OFF）