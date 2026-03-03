名手クルトワも止められず…ヘタフェのウルグアイ代表FWが決めた「とんでもないゴラッソ」に脚光！ 衝撃のダイレクトボレー「これは止められん」「ジダン級」
見事なゴラッソだった。
現地３月２日に開催されたラ・リーガ第26節で、ヘタフェはレアル・マドリーとアウェーで対戦。１−０で勝利を収めた。
この一戦で決勝点を挙げたのが、今冬にリーグ・アンのリヨンからレンタルで加入したマルティン・サトリアーノだ。39分、右サイドからのクロスは相手にクリアされるも、セカンドボールをマウロ・アランバリがヘディングで繋ぎ、サトリアーノがボックス手前で右足のダイレクトボレーを突き刺した。
マドリーの名手ティボー・クルトワは反応したが止められず。試合を中継した『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。SNS上では「とんでもないゴラッソ」「上手すぎる」「これは止められん」「素晴らしいゴ―ル」「ジダン級やん」「ゴラッソすぎるゴラッソ」「見事だなー」といった声が上がった。
25歳のウルグアイ代表FWが、スーパーゴールでチームに大金星をもたらした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「ゴラッソすぎるゴラッソ」サトリアーノが決めたボレー！
