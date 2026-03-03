NHK『The Covers SP　名曲喫茶カバーズ～春に贈るうた～』番組内で紹介される【春に贈るカバーズコレクション】のラインナップが決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

3月5日22時より、NHK総合にて『The Covers SP 名曲喫茶カバーズ～春に贈るうた～』が放送。このたび、番組内のコーナー【春に贈るカバーズコレクション】で紹介されるアーティスト・楽曲が公開となった。

■【3月5日放送『The Covers SP 名曲喫茶カバーズ～春に贈るうた～』曲目】

JUJU「Honesty」（ビリー・ジョエル／1978年）

JUJU「If We Hold On Together」（ダイアナ・ロス／1988年）

さかいゆう「いい日旅立ち」（山口百恵／1978年）

【春に贈るカバーズコレクション】※NEW

＜春の名曲コレクション＞

秦 基博「春よ、来い」（松任谷由実）

徳永英明（「徳」は旧字体「英」は草冠の間に空きありが正式表記）「春なのに」（柏原芳恵）

鈴木雅之「君は薔薇より美しい」（布施 明）

JUJU「ANNIVERSARY～無限に CALLING YOU～」（松任谷由実）

＜松任谷正隆アレンジ「春に贈るうた」＞

いきものがかり「卒業写真」（荒井由実）

GLIM SPANKY「まちぶせ」（三木聖子・石川ひとみ）

Cocco「なごり雪」（イルカ）

■『The Covers』12年の歴史の中から春をテーマに珠玉のパフォーマンスを厳選！

【春に贈るカバーズコレクション】は『The Covers』の番組12年の歴史の中で、数多くのアーティストが披露してきたアーカイブの中から、春をテーマに楽曲がピックアップされた、秘蔵映像セレクション。

まもなく番組スタートから13年目に突入する『The Covers』だからこそ実現できた、秦 基博、徳永英明、鈴木雅之、JUJU、いきものがかり、GLIM SPANKY、Coccoという豪華ラインナップによる珠玉の名演集を、ぜひ番組内でチェックしよう。

そして番組では、ゲストのJUJU、さかいゆうが、新作カバーを豪華パフォーマンス。

多彩な表現力で名曲を歌い紡ぐJUJUは、松任谷正隆がプロデュースを手掛けた最新カバーアルバムから、日本で深く親しまれた70年代～80年代の洋楽をカバー。CMソングとして親しまれるビリー・ジョエルの名曲「Honesty」、ドラマ主題歌として人気を呼んだダイアナ・ロスの「If We Hold On Together」をテレビ初披露する。

さかいゆうは、春を彩る70年代の名曲、山口百恵の「いい日旅立ち」を、ピアノの弾き語りで披露。谷村新司が手掛けたこの曲のメロディに感じる普遍的な力とは？

松任谷正隆が語る、自身の音楽原点や70年代～80年代の音楽シーンとその魅力など、3人による大盛り上がりのトークも必見だ。

■番組情報

NHK総合 『The Covers SP』「名曲喫茶カバーズ～春に贈るうた～」

03/05（木）22:00～22:45

※NHK ONEにて同時配信＆見逃し1週間あり

※再放送：03/09（月）24:35～25:20

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

カバーズゲスト：JUJU さかいゆう

スペシャルゲスト：松任谷正隆

『The Covers』番組サイト

https://www.nhk.jp/g/ts/KXRV2Q744Y/