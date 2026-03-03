キャリアバンク <4834> [札証] が3月3日大引け後(15:45)に業績・配当修正を発表。26年5月期の連結経常利益を従来予想の1億4900万円→1億3900万円(前期は1億2400万円)に6.7％下方修正し、増益率が20.2％増→12.1％増に縮小する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の9200万円→1億6600万円(前期は8900万円)に80.4％上方修正し、増益率が3.4％増→86.5％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1億4000万円→1億3000万円(前年同期は1億5100万円)に7.1％減額し、減益率が7.3％減→13.9％減に拡大する計算になる。



同時に、TOBに伴い、従来14円としていた今期の期末一括配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

連結業績予想において、2025年12月３日に開示した「公開買付への応募及び持分法適用関連会社の異動に伴う特別利益の計上見込みに関するお知らせ」及び「役員退職慰労引当金の計上に関するお知らせ」並びに上記内容の特別利益及び特別損失の計上により、連結業績における親会社株主に帰属する当期純利益につきまして、前回予想数値を上回る見込みとなりました。

