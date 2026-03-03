読者のツッコミで進化する!? コメントごと収録した前代未聞の「読者融合型4コマ」漫画が新しい!!【作者に聞く】
SNSで発表された作品は、コメント欄やリプライを含めて楽しむ文化がある。その空気ごと1冊に閉じ込めたのが、津夏なつな(@tunatu727)さんの「4コマ1000本ノックベストセレクション〜みんなのコメント付き〜」である。Xやブログで発表してきた4コマのなかから、反響の大きかった作品を選び、読者のツッコミやコメント、リプライ、いいね数まで同一ページに掲載するという“コメント同梱型4コマ集”だ。作品単体ではなく、バズの余熱ごと味わう構成が新しい。
津夏さんは「4コマ1000本ノックhttps://news-cms.walkerplus.com/article/update/1329940#」と題し、毎日4コマを投稿してきたクリエイターである。作品はこれまでもAmazon Kindleで無料電子書籍として公開してきたが、今回のベスト版では“コメント込み”という新機軸を打ち出した。
きっかけについて津夏さんはこう語る。「SNSに投稿している4コマ漫画は昨年からKindleにてまとめ始めたのですが、それを自分で読んでみたときに、なんだか少し物足りないなぁと感じたことがきっかけです」。自身の作品を読み返したとき、どこか静かすぎると感じたのだという。
「私の4コマは基本的に『ツッコミ役』が存在せず、読んでくれた人が思わずツッコみたくなる、コメントを投稿したくなるような漫画になるように意識しています」。だからこそ、紙面だけで完結すると「少しさびしさを感じてしまいました」と明かす。「このSNS漫画ならではのにぎやかさも一緒にまとめて読んでもらいたくて」と、以前から方法を模索していたという。4コマと読者の声が合体して初めて完成する。いわば“読者融合型ギャグ構造”とでも呼びたくなる発想である。
■コメント抽出は手作業 うれしい悲鳴とリアルな悩み
制作は想像以上に地道だ。「一つひとつコメントを抽出してまとめる作業のため、とても手間がかかってしまいます」。本業と毎日の漫画制作に追われるなかでの編集作業は簡単ではない。「もっとたくさん作りたいのですが…誰かやってくれる人いませんか(笑)」。冗談めかしつつも、本音がにじむ。
選出にあたってはバランスも意識した。「同じようなコメントばかりではなく、なるべくいろんな意見が載るように意識しました」。特に秀逸なコメントは文字を大きくするなど演出面も工夫し、「綺麗に締まるようなコメントを一番最後に持ってきたり」と細部までこだわったという。まだ試験段階としながらも、読者と共作する書籍としての可能性を感じている様子だ。
収録作のなかでは「心の中のジョイマン」が印象深いという。「皆さんがコメントでオリジナルのジョイマンラップを披露していたのがおもしろかったです。『なんだこいつら〜！』って思いました(笑)」。作品が読者によってさらに膨らむ瞬間に、作者自身が驚かされる。その連鎖こそ醍醐味なのだろう。
■「しめしめ」と思う瞬間 読者とつくる新しい漫画体験
読者コメントについて問うと、津夏さんはSNS漫画の特性をこう表現する。「たくさんの読者と一緒に楽しみながら読めるのが、SNS漫画の醍醐味だと思っています」。ほかの人がどう感じ、どんなツッコミを入れるのか。それを可視化したまま読めること自体が、新しい漫画体験だという。
「欲しいツッコミをもらえたときは『しめしめ』と思いますし、自分では予想しなかった感想をもらえると、こう感じる人がいるんだなと勉強にもなります」。読者の声は燃料であり、鏡でもあるのだ。「それぞれ感じたことを好き勝手に書いてもらいたいと思ってます！ですが、批判や中傷は傷つくのでほどほどにお願いしたいです(笑)」。軽やかな言葉の裏に、創作者としての率直な思いがある。
コメントが作品を拡張し、作品がコメントを呼ぶ。その循環を1冊に封じ込めた今回の電子書籍は、SNS時代の漫画表現を象徴する試みといえそうだ。4コマはもはや4コマでは終わらない。読者のツッコミで“完全体”へ進化するのである。
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
