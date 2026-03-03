シンプルに、上質に。コットンツイルが心地よい定番デザイン【ニューバランス】のキャップがAmazonに登場中‼
合わせやすくて長く使える。毎日にちょうどいい一品【ニューバランス】のキャップがAmazonに登場!
ニューバランスのキャップは、フライングNBロゴを刺繍で表現した、ニューバランス定番の6パネルキャップだ。100パーセントコットンツイルを使用した生地はほどよいハリと柔らかさがあり、日常に取り入れやすい上質な風合いに仕上がっている。
シルエットはミッドプロファイルで、主張しすぎずどんなスタイルにも合わせやすいシンプルなデザイン。刺繍ロゴがさりげなく存在感を添え、カジュアルにもスポーティにも馴染む。
背面にはサイズ調整ができるアジャスターを備えており、頭にしっかりフィットする快適なかぶり心地を実現。
季節を問わず使える万能キャップとして、ひとつ持っておくと重宝するアイテムだ。
