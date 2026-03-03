◇WBC東京プール強化試合 オーストラリアー巨人2軍（3日、宮崎・サンマリン）

強化試合に出場するために宮崎に派遣された巨人の荒巻悠選手。この冬に石塚裕惺選手、代木大和投手、田村朋輝投手とともにオーストラリアのアデレード・ジャイアンツに派遣されていて、オーストラリア代表に選ばれた元チームメートに会うのをとても楽しみにしていました。

春季キャンプ中にオーストラリアでの経験を聞くと、アデレードの監督で、オーストラリアの打撃コーチを務める「クリス・アダムソン氏」、通称“タンク”にはとても世話になったそう。

「聞いたら何でも真剣に向き合ってくれましたし、『どんなささいなことでもいいから質問してきていいよ』って言ってくれたので、すごくやりやすかったです。あとは日本の野球にすごく興味があるみたいで、いろいろ僕たちも聞かれました」

試合前にはアダムソンコーチや元チームメートらに挨拶するために、オーストラリアベンチに向かった荒巻選手。笑顔で再会を果たし、記念写真を撮影していました。荒巻選手は3番ファーストでスタメン出場しています。