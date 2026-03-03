女優の咲妃みゆ（34）、俳優の小関裕太（30）らが3日、都内でミュージカル「レッドブック〜私は私を語る人〜」（5月16〜31日東京建物Brillia HALL）の制作発表会見に出席した。

英ロンドンで、保守的なヴィクトリア朝時代に生きる、咲妃演じる主人公・アンナが、官能小説を執筆することで自分を表現する物語。小関演じる、生真面目な紳士のブラウンとの恋愛模様が描かれる。

そして、女性文学会「ローレライの丘」会長・ドロシーを、花乃まりあが演じる。咲妃と花乃は、宝塚時代の同期。咲妃は雪組トップ娘役として、花乃は花組トップ娘役として活躍した。ミュージカルでの共演は初となる。

会見で、司会から2人の関係性について触れられると、花乃は「そうなんです、同期なんです」とにっこり。「10代のころからのご縁なんですけれども、彼女（咲妃）は音楽学校時代から、期が誇る演劇天才少女と呼ばれ…。あれから何年とたちまして、今は努力の天才だなと思って居て、いつも活躍を楽しみに見ていたので、まさかこんな形で共演させていただけるとは思っておらず、すごくうれしい」と語った。

咲妃、も「音楽学校時代も含めて、2人で言葉を交わさせていただけるシーンってあんまりないので、本当にうれしい」と貴重な共演を喜んだ。