日本ハム・野村佑希内野手が３日、オフに一般女性と結婚したことを発表した。本拠地・エスコンフィールドでの練習後に取材に対応。「より頑張ろうと思う。大きな味方というか、家族が１人増える。一緒に戦ってもらえたら」と心境を語った。

料理が得意な野村。自宅では「早く家に帰った方が作る。作ってない方が洗う」と家事も分担。愛妻の手料理は「ひじきとか副菜系がすごく多い」といい「ありがたい。いつ帰っても、すぐに食べられるようになっている」と感謝した。自身が作るメニューでは、グラタンが夫人のお気に入りだという。

夫人が野球に詳しくないため、家では野球の話はせず。「ちっちゃい頃から野球のことは親にも言われてこなかったので。そっとしてもらえるのはありがたい」と、心安らぐパートナーの存在は大きな力になっている。

キャンプから二塁に挑戦中。開幕スタメン争いは、ここから激しさを増していく。「もちろん、開幕を目指してやるし、いろいろ結果を残さなきゃいけない立場だというのもわかっている。かといって、目の前のことにやりすぎても、終わった時にどういう姿であるかだと思うので。いい意味で開幕がすべてじゃないぐらいの感じで、自分の成長も含めて変わらずにやっていきながら結果を残せたら一番」と野村。生涯の伴侶を得て、意気込みも新たにレギュラーを勝ち取る。