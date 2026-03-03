人気ロックバンド「L'Arc〜en〜Ciel」のメンバー・HYDEさんが自身のＳＮＳを更新。

うどんを楽しんだことを明かしました。



【写真を見る】【 ＨＹＤＥ 】 香川で「うどん」堪能 投稿写真にファン反響 「こんなに天ぷら食べたんですか!?」「うどんボリューミーで美味しそう」





HYDEさんは「昨日食べた」と綴ると「#香川」「#うどん」とハッシュタグを添えて写真をアップ。



投稿された画像では、うどんの丼に、天ぷら・大葉・青ネギ・海苔・大根おろし・レモンが乗せられ、横には玉子が添えられています。



HYDEさんは自身のライブツアー「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」で、３月１日に、香川のレクザムホール (香川県県⺠ホール)で公演を行っていました。







この投稿にファンからは「香川うどん美味しそうです」・「HYDEさん、こんなに天ぷら食べたんですか!?」・「わああ大きい 完食されたんですか？？ 凄い」・「天ぷら盛り美味しそうですね HYDEさんの香川ツアーすごくレアな気がする」・「うどんボリューミーで美味しそうですね たまごは自分のタイミングでうどんの上に割り入れるんですかね？ 考えただけでヨダレが出ます」などの反響が寄せられています。







２０２４年６月、ＨＹＤＥさんは、自身のＳＮＳで「生命の危機を感じました。」と綴ると、「１０８杯」もの「わんこそば」を、見事に完食したことを報告。

大量の空のおわんを前にし、誇らしげな表情をした写真をアップしていました。







【担当：芸能情報ステーション】