「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 強化試合、オリックス５−８韓国代表」（３日、京セラドーム大阪）

オリックスが韓国代表に敗れた。先発・片山が１回２／３を５失点するなど、投手陣が崩れた。

先制を許したのは二回。打者１１人の猛攻で６点を失った。片山が１死満塁から左前への先制タイムリーを許す。さらに、この回２点を失ってなおも続いた２死一、三塁から１番・金倒永に２日の阪神との強化試合に続く２戦連発となる左中間への３ランを浴びた。

五回には５番手・山田がソロ本塁打を浴びて７点目を失った。

一方、投手兼任コーチの平野が三回に登板して打者３人でピシャリ。順調な調整ぶりを披露した。

打線は相手守備のミスから作った三回無死一、三塁から西川、紅林、太田が凡退。６点を追う四回は２死満塁から宗の２点タイムリーなどで３得点したが、４点ビハインドの七回１死満塁では麦谷が空振り三振、続く渡部が遊飛に倒れた。八回に２点を追加し２点差に詰め寄ったが反撃は及ばなかった。

前日２日の侍ジャパンとの強化試合ではナイターで勝利したオリックス。デーゲームのこの日は勝利を飾れなかった。