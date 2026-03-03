屋外などで見つかった変死体の死因を究明する「検案」を行う「検案医」の人材確保に福岡県警や医師会が力を入れている。

急速に進む高齢化などで遺体の検案が増える中、慢性的な担い手不足に陥っているためだ。研修や協定を通じて、業務への理解と犯罪死を見逃さない体制の維持を目指している。（相良悠奨）

「高齢化の進展で多死社会を迎えつつある。検案医の確保は喫緊の課題だ」。１月末、福岡市博多区の県医師会館であった研修会。一宮仁・県医師会副会長が参加した医師ら約５０人の前でこう強調した。

検案の基本的な能力の維持と向上を図ろうと、同会が毎年開催している。この日は殺人事件などを担当する県警捜査１課員らが検案の必要性や死体検案書の作成方法を説明。県警察医会の大木實会長（７８）が、この４０年以上で約８０００体を検案してきた経験や事例を紹介し、「皆さんもどうか現場に赴いていただきたい」と呼びかけた。

県によると、県内の２０２４年の死亡者数は６万２９３３人で、過去最多となった。県警が取り扱う遺体（交通死を除く）も増えており、２４年には、統計が残る１９８５年以降で最多の６６６８体に上った。うち独居の６５歳以上が４割弱を占めている。

６６６８体のうち、屋外で見つかったり、自宅で孤独死したりして事件性の有無の判断が必要などとして、県警が医師に検案を依頼した遺体は４５１６体に上った。２０２１年（３２５５体）の約１・４倍で、県警は今後も増えるとみている。

だが、検案は悲惨な遺体と向き合う機会も多いうえ、昼夜問わず依頼されるため敬遠する医師も少なくない。県内に３６ある各警察署が、それぞれ医師１〜２人に頼っている状況だ。２４年に５０体以上を検案した医師は２６人に上り、全体の７割弱に対応していた。

高齢で深夜帯の依頼に応じられなくなった医師もいる。遠方の医師に長時間かけて臨場してもらわなければならず、結果として遺族への遺体の返還が遅れる恐れも出ているという。

県警や各地の医師会は若手の育成や人材確保に乗り出している。

戸畑署と北九州市戸畑区医師会は昨年１２月、検案医確保に関する協定を締結。主な検案医２人が不在時に協力する医師の名簿を共有し、地元の医師向けの研修会を定期開催すると定めた。主に医師１人で柳川署からの依頼を請け負っていた柳川山門医師会（柳川市）も２０年に協力医師の制度を導入。１期２年で医師６人を選び、主な検案医が対応できない場合に応じている。

県警の捜査幹部は「犯罪死を見逃さないためにも検案医の確保は非常に重要だ」と強調。大木会長は「大変だが、誰かがやらねばならず、様々な人の死にふれることで見識も広がる。一部に負担が偏らないよう皆で支え合う仕組みを整え、担い手を増やしたい」と話した。

◆検案＝医師が遺体の発見状況や既往歴などから死因を判断する業務。検案した医師が作成する「死体検案書」は死亡届の提出時に必要となる。県内では、県警の依頼を受けて現場で実施するほか、救急搬送されて事件性がないと判断された場合は搬送先の医師が行うケースもある。