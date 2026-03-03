タレントの武井壮（52）が2日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。かつて所属していた茨城ゴールデンゴールズをクビになった衝撃の理由を明かした。

この日はお笑いコンビ「極楽とんぼ」山本圭壱とともに出演。武井は山本が率いる草野球チーム「神様」のメンバーで、出会いは武井が芸能界入りする前の20年以上前だったという。

2人の出会いは当時、武井が所属していたゴールデンゴールズだったそうで、「僕が第1期のトライアウトを受けて、初期の入団選手で入っていて。そこに、（山本が）追加選手として（入ってきた）」ことだったという。

武井は「凄い覚えてるんですよ、僕。うわーっと思って、めっちゃ盛り上がるやんと思って」と話すと、山本も「野球というか、パフォーマンスをしに行くという」と苦笑した。

それが21年前だったといい、「僕山さんとあんまり絡めなくて」と武井。「萩本さんにいじってもらってみたいな感じで、2人で掛け合いして、野球やって、盛り上げて帰ってくみたいな感じだった」と懐かしんだ。

そんな中、「僕らはやっぱり一般人だったので、“すげえ芸能人のやり取りだ！”とかってのも見てて」と回顧。「ほんで、僕は萩本さんに“お前の顔が嫌いだからもう来ないで”って言われて」とまさかの理由でクビになった過去を明かした。

山本は「府中の野球場で帰ろうとしたら、なんかあなたもういじけてたよね。いじけてたから、ちょっと声をかけたというか。“遠征にも連れて行っていただけないし”みたいなんで。ちょっとあなた本当いじけてましたもんね」と苦笑。武井は「それで、野球場の入り口で座って着替えてて、山本さんところに行って、“山本さん、僕、今クビになっちゃったんですけど”って。“山本さんの野球チームって入れないものですか？”って言って、お願いしに行ったんですよね」と話した。

それで入団テストを受け、「神様」に入ることになったという。