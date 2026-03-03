ソニーネットワークコミュニケーションズ、Googleの技術認定制度で最高評価を獲得
ソニーネットワークコミュニケーションズは3月3日、Googleが実施するISP認定プログラム「Verified Peering Provider」（VPP）において、最高評価にあたる「ゴールド Verified Peering Provider」の認定を1月28日に取得したと発表した。
VPPは、Googleが提供するサービスへの接続において、ネットワークの設計・運用が一定の技術基準を満たしているインターネットサービスプロバイダー（ISP）を認定する制度。今回、Google側が重視する基準に沿って、ソニーネットワークコミュニケーションズのネットワークインフラが強固なピアリング（直接接続）環境を維持していることが客観的に示された。
ユーザー側のメリットとしては、Google検索、YouTube、Google Cloud、Google WorkspaceなどのGoogle製サービスを、より低遅延かつ安定した環境で利用できるとしている。動画視聴やオンラインゲーム、クラウド活用、テレワークといった体感差が出やすい用途で、信頼性の高い通信が利用できる。
