女性デュオ・Kiroroの玉城千春が2日、自身のインスタグラムを更新し、長女が高校を卒業したことを報告した。



卒業証書の写真を添えた投稿で、玉城は「なんだか、わたしにも届いたような不思議な気持ち 2年前、息子が巣立った時も 体の半分、魂が半分持ってかれたような変な感覚だった」と振り返る。2月7日には長男が20歳になったこと伝え、今は日本から離れて学生生活をしていることを明かしている。



「今月末からはまた1人、 我が家から巣立ちます」と記した玉城。晴れの日とはいえ、「寂しさと喜びとがごちゃまぜになった感情が昨日の夜から突然湧き出てきて、 ウルウルがとまらない」と偽らざる母の心境ものぞかせる。「だけど、これはほんとに素晴らしいことさぁね！子どもの成長は嬉しい 泣いてる場合じゃないねよね」と自らを鼓舞した。



周囲への感謝の言葉とともに、「可能性は無限大 さぁ羽ばたけ」と長女の背中を押した玉城。さらに大学や引っ越し、新しい生活への準備へ向けて、「はりきって、楽しみながら、 未来へ向かっていこう～」と、かつてのヒット曲を想起させるフレーズで結んだ。



ファンからは卒業を祝福するコメントはもちろん、「素直な気持ちが伝わって来ます」「娘の卒業式を思い出しました」「ほんとに感慨深いですね」「心配は尽きないけれど今はそっと背中を押してあげてね」と子を持つママの共感の声や「娘ちゃん頑張れ」とエールも寄せられていた。



玉城は1977年生まれ、沖縄県出身。95年にKiroroを結成。ボーカル、作詞作曲を担当している。98年に「長い間」でメジャーデビュー。以降も「未来へ」「Best Friend」などヒット曲を送り出す。2005年にKiroroの金城綾乃ともども結婚（金城は13年に離婚し23年に再婚）。ともに3人の子をもうけている。21年に10年ぶりのソロ活動をスタートし、現在は作家としても活動の幅を広げている。



