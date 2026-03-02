【東京都渋谷区】tea with milkが“生”食感を追求したプレミアムなミルクティーキャラメルを先行販売



ミルクティー味のお菓子ブランド「tea with milk(ティーウィズミルク)」は、新商品「プレミアム ミルクティーキャラメル」を発売する。

発売に先駆け、3月3日(火)〜15日(日)の期間、渋谷駅直結のCanvas βase SHIBUYAで開催するポップアップイベント「tea with milk POP UP at Shibuya」にて先行販売を実施する。

“生”食感を追求したプレミアム仕様



新登場の「プレミアム ミルクティーキャラメル」は、従来の常温タイプとは異なり、乳脂肪分の高い生クリームを贅沢に使用した商品。水分量を高めることで、よりなめらかでミルキーな“生”食感を実現しており、口に含んだ瞬間から体温でとろけ、紅茶の芳醇な香りが一層豊かに広がる。





要冷蔵商品として展開し、これまで以上に口どけと香りの表現を追求した、ブランド最高峰のキャラメルとなっている。



レシピ開発は、世田谷代田の洋菓子店「Eau, Vent, Soleil.」のオーナーパティシエ・宇田川光季氏が担当。同氏はブランドの看板商品であるミルクティーシュークリームやボンボンショコラの開発も手がけている。今回の新作では、夢心地のようななめらかさを実現した。

人気デザイナーfragola氏との限定コラボ缶



「プレミアム ミルクティーキャラメル」は、デザイナー・イラストレーターとして活動するfragola氏とのコラボレーションによる限定パッケージ仕様。

淡いイエローの缶には、キャラメルのキャラクターがミルクティーに浮かぶイラストがあしらわれている。



さらに、先着限定でfragola氏描き下ろしのオリジナルマグネットを同梱。コレクション性の高い特別仕様となっている。

tea with milk×fragolaコラボレーション限定マグネットは、オリジナルキャラクターのデザインで、ピンクとイエローの2種類を用意しており、ランダムにて封入される。

渋谷駅直結の会場で13日間の先行販売を実施



3月3日(火)〜15日(日)の13日間は、渋谷駅直結・渋谷地下街に位置する「Canvas βase SHIBUYA」にてポップアップイベントを開催。スクランブル交差点の真下という好立地で、ホワイトデー直前のギフト需要にも対応する。

会期中は新商品の「プレミアム ミルクティーキャラメル」をはじめ、シュークリームや冬季限定のボンボンショコラなど、ブランドの全商品を販売する。

ミルクティー味のお菓子ブランド

tea with milkは、ミルクティーの奥深い魅力をお菓子で表現するブランド。ミルクティー専門ケータリングブランド「MILK TEA SERVICE」と、フードプロデュースチーム「yolk and companie」がタッグを組み、2024年7月に誕生した。

茶葉の個性とミルクのコク、その重なりを大切にしながら、シュークリームやショコラなど、ミルクティーの世界をさまざまなかたちに仕立てている。

それぞれのレシピに最適な茶葉とミルクを選び抜き、日常の中でそっと寄り添うような、やさしいティータイムを届けている。

渋谷のポップアップに足を運び、tea with milkのスイーツがもたらす至福のひとときを体感してみてはいかがだろうか。

■tea with milk POP UP at Shibuya

開催期間：3月3日(火)〜15日(日)

営業時間：12:00〜20:00

会 場：Canvas βase SHIBUYA

住 所：東京都渋谷区道玄坂2-2-1 渋谷地下街

tea with milk 公式Instagram：https://www.instagram.com/teawithmilk_tokyo

fragola 公式Instagram：https://www.instagram.com/fragolove

Eau, Vent, Soleil. 公式Instagram：https://www.instagram.com/eauventsoleil

(丸本チャ子)