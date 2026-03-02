横浜市商店街デジタルスタンプラリー「よこはまあっち！こっち！商店街ウォーク」開催



ネットスターズは、横浜市商店街総連合会が主催するデジタルスタンプラリー事業に、デジタルスタンプラリーシステムを提供した。

同時に開催されている横浜市緑区の緑区商店街のデジタルスタンプラリーにもシステムを提供している。

抽選で豪華賞品が当たるデジタルスタンプラリー企画

デジタルスタンプラリー企画「よこはまあっち！こっち！商店街ウォーク」は、横浜市の商店街で買い物した際に、スマホでQRコードを読み取ってスタンプを集め、抽選に応募できるもの。

対象期間は、2月9日(月)〜3月22日(日)。スマートフォンのWEBブラウザから参加できる。専用のダウンロードは不要だ。

景品は、A賞が当選人数20名で「県民共済 箱根 緑樹山荘 1泊2食付 ペア宿泊券 30,000円相当」、B賞が当選人数20名で「横浜ベイホテル東急『ソマーハウス』アフタヌーンティーペア券 13,600円相当」、C賞が当選人数50名で「横浜ベイホテル東急『カフェトスカ』ランチブッフェ券(1名分) 5,000円相当」、D賞が当選人数102名で「各区商店街連合会賞 5,000円相当」、E賞が当選人数30名で「県民共済 cafeオンディーヌ飲食券 2,000円相当」となっている。

ネットスターズについて

「よこはまあっち！こっち！商店街ウォーク」にデジタルスタンプラリーシステムを提供しているネットスターズは、2009年の創業以来ゲートウェイ事業を展開。2015年にインバウンド客向けQRコード決済サービスを日本に初めて導入。以降、国内外のQRコード決済サービスを店舗に一度に導入・管理できる「StarPay」サービスを展開している。

現在はStarPayの技術力を基盤に、多角的なサービス展開に取り組み、自治体向けにもデジタル商品券や自治体限定のポイントなどのサービスを提供している。

ネットスターズでは、デジタル商品券や地域ポイントをはじめ、さまざまなDXソリューションの提供を通じて、地域経済の活性化に貢献していく考えだ。

この機会に、「よこはまあっち！こっち！商店街ウォーク」に参加してみては。

■よこはまあっち！こっち！商店街ウォーク

期間：2月9日(月)〜3月22日(日)

詳細：https://yokohama-stamprally.starboss.biz/Home

ネットスターズHP：https://www.netstars.co.jp

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

(ソルトピーチ)