【東京都江東区】親子で一緒に学べる！0〜2歳児家庭向けの親子交通安全フェスタ豊洲で開催

「入園おめでとう！交通安全を体験する豊洲親子フェスタ2026実行委員会」は、東京都江東区後援のもと、0〜2歳児の子どもを持つ家庭を主な対象とした体験型イベント「入園おめでとう！交通安全を体験する豊洲親子フェスタ2026」を、3月31日(火)に豊洲文化センター・1階ギャラリーで開催する。

同イベントは、警察署・図書館・自転車関連メーカー等が連携し、親子で楽しみながら交通安全を学べるもので、来場予約者は当日クイズラリーに参加でき、参加賞として協力メーカー提供のノベルティを全員にプレゼントする。

イベント紹介

「入園おめでとう！交通安全を体験する豊洲親子フェスタ2026」は、子ども乗せ電動アシスト自転車デビューの保護者が増える新年度直前に、送迎時の事故防止を目的に、自転車関連メーカーと連携して実施する地域密着型の交通安全啓発イベントで、同会場での開催は3年目となる。

今年は、警視庁深川警察署や豊洲図書館と連携し、親子で参加できる体験型コンテンツを通して、楽しみながら交通ルールや安全意識を学べる機会を提供する。



毎年4月は育休からの復帰に伴い、子ども乗せ電動アシスト自転車デビューをする保護者が増える。中には自転車に乗るのは学生時代ぶり、電動アシスト自転車に乗るのは初めてという人も少なくない。大切な子どもと一緒に安全に登園してもらうために、「知る・体験する」機会として同イベントは開催される。

また、4月より導入予定の自転車に関する交通違反の「青切符制度」を背景に、子育て世帯にとって、日常的な移動手段である自転車の安全な利用がこれまで以上に重要視されている。

主なコンテンツについて

「入園おめでとう！交通安全を体験する豊洲親子フェスタ2026」の体験・展示ブースでは、最新の商品を実際に体験しながら、通常は販売店を通してしか接点のないメーカー担当者に、製品選びのポイントを直接相談できる。



オージーケー技研では、購入前に体験できる機会が少ないチャイルドシートやレインカバーの最新モデルを、実際に試すことができる。



オージーケーカブトは、わずか220gの小さなヘルメットから大人用まで、幅広いヘルメットを展示。頭囲を計測し、ジャストサイズのヘルメットを試着できる。



ヤマハ発動機販売では、最新の子ども乗せ電動アシスト自転車等を展示。子どもの乗せ降ろし体験が可能だ。

ステージでは、リトミックで覚える交通ルールや、自転車メーカーによる子ども乗せ自転車の安全な乗り方教室、警察官に聞く自転車の「青切符」に関する教室など、小さい子どもと一緒に楽しみながら学べるコンテンツを用意。



YAMAHAの協力により、子ども乗せ電動アシスト自転車の安全な乗り方教室も実施する。

マットスペースでは、ジャストサイズのヘルメット選びに役立つ頭囲計測や、豊洲図書館の読み聞かせボランティアによる読み聞かせのコツ＆読み聞かせ、参加賞ありのハイハイレースなど、小さな子どもとの時間を大切にできるコンテンツを用意している。

ワークショップでは、人気のおひるねアート、手形アートのワークショップに無料で参加できる。

なお、おひるねアート・手形アート・ハイハイレースは事前予約優先となり、予約は3月2日(月)より、下記イベント詳細Webページにて開始予定だ。

クイズラリーでは、来場予約をした人は、当日会場内で実施するクイズラリーに参加しながら、交通ルールを学ぶことができる。参加賞として自転車関連メーカーより提供されたノベルティを全員にプレゼント。

なお同イベントは、育児休業中の保護者を主な対象とした平日開催のイベントで入退場は自由。また、イベント内容は変更となる可能性があるので、来場前にイベント詳細Webページで確認を。

この機会に、親子で「入園おめでとう！交通安全を体験する豊洲親子フェスタ2026」に参加してみては。

■入園おめでとう！交通安全を体験する豊洲親子フェスタ2026

開催日時：3月31日(火)11:00〜16:00

会場：豊洲文化センター・1階ギャラリー(豊洲シビックセンター内)

住所：東京都江東区豊洲2丁目2‐18

対象：0〜2歳児の子どもを持つ保護者とその家族

参加費：無料

イベント詳細Webページ：https://oyakojitensya.com/event/260331

