神戸元町ドリアが「やまや」とコラボ。熟成明太子が主役の限定ドリアを発売



サンマルクグリルが運営する「神戸元町ドリア」「横濱元町ドリア」「チーズ＆ドリア.スイーツ」の各店は、2月26日(木)から春期間限定の「明太子フェア」を開催。博多の辛子明太子メーカー「やまや」と共同開発した、熟成明太子を贅沢に使用したドリア3種類を新発売する。

やまや監修の熟成明太子を使用した限定メニュー

「神戸元町ドリア」「横濱元町ドリア」「チーズ＆ドリア.スイーツ」では、ドリアの専門店として常時30種類以上のグランドメニューを販売している。

今回開始する「明太子フェア」は、福岡県に本社を置くやまやコミュニケーションズとの共同開発により実現したもので、2024年、2025年に続き、今年でコラボレーション開催3年目を迎える。

今年は昨年、好評を博した「熟成明太子とパルメザンチーズの焼きオムドリア」のほか、新たに2商品がラインナップ。

168時間じっくりと熟成させた、やまやならではの粒立ち豊かで奥深い旨みの辛子明太子と、専門店こだわりのとろけるチーズが織りなす贅沢なハーモニーを堪能できる内容となっている。

ふわとろ卵と熟成明太子が織りなす人気のドリア



「熟成明太子とパルメザンチーズの焼きオムドリア」1,639円(税込)は、大人気、ふわとろ卵の焼きオムドリアに明太子をのせたシンプルながらも味わい深いオムドリア。クセがなくまろやかな味わいのパルメザンチーズと、熟成明太子は相性抜群で飽きのこない一品となっている。



また、新登場の「熟成明太子とグリルチキンの爽やかレモンドリア」1,639円(税込)も用意されている。

ハンバーグの上に半熟卵を乗せ、熟成明太子をトッピング。濃厚なチーズソースの中にも熟成明太子が練り込まれており、明太子の風味を堪能できる。

ブランド限定で展開される贅沢なカマンベール

今回のフェアでは、店舗ブランドごとに異なる限定メニューも展開する。



「神戸元町ドリア」および「横濱元町ドリア」の限定商品として販売されるのは、「熟成明太子と雲丹のカマンベールチーズドリア」1,639円(税込)だ。

雲丹の風味が豊かなクリームソースと、まろやかなカマンベールチーズが、コクのある熟成明太子の旨味をさらに引き立てる贅沢なドリアとなっている。



一方、「チーズ＆ドリア.スイーツ」では限定メニューとして「熟成明太子と菜の花のカマンベールチーズフォンデュ風ドリア」1,639円(税込)を提供する。とろりとした濃厚なチーズソースに、菜の花とアスパラガスをトッピングした。とろけるカマンベールチーズと、コク深い熟成明太子が織りなす、春だけの贅沢な味わいが楽しめるドリアに仕上げている。

5月末までの期間限定で全国の各店にて開催

「明太子フェア」の実施期間は、2月26日(木)〜5月27日(水)を予定している。販売店舗は全国の「神戸元町ドリア」「横濱元町ドリア」「チーズ＆ドリア.スイーツ」の各店だ。

一部店舗では価格が異なる場合や、ブランドによって実施メニューが異なるため、訪れる際は事前の確認が必要となる。

なお、販売終了日は5月27日(水)を予定しているが、実施期間が前後する場合がある。

老舗「やまや」の伝統ある明太子と、ドリアの技術が融合した今回のコラボレーション。春の陽気に誘われて、この時期にしか味わえない特別なドリアを楽しんでみては。

やまや熟成明太子コラボメニュー(神戸元町ドリア、横濱元町ドリア)：https://www.saint-marc-hd.com/doria/news/1251/

やまや熟成明太子コラボメニュー(チーズ＆ドリア.スイーツ)：https://www.saint-marc-hd.com/cheese-and-doria/news/1252

(丸本チャ子)