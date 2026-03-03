『夫に間違いありません』“一樹”安田顕の不適切行動、息子が見ていた 視聴者ツッコミ「失踪前からクズ」「ほんと最低」
松下奈緒が主演するドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第9話が2日に放送され、失踪前の一樹（安田顕）による不適切な行動が明らかになると、ネット上には「失踪前からクズ」「ほんと最低最悪」「そんな姿見せんなよ〜」などの声が寄せられた。
【写真】ラブホテルに潜伏する一樹（安田顕）
義母・いずみ（朝加真由美）のとっさの行動で、なんとか潜伏中の夫・一樹を逃がすことができた聖子。彼女は紗春（桜井ユキ）と天童（宮沢氷魚）が手を組んでいることを知ると、2人の動きを封じるため“ある行動”に出る。同じ頃、天童は、紗春に呼び出され“証拠探しから手を引く”と告げられる。天童は、あまりにあっさり身を引いた紗春に違和感を覚える。
一方、いずみの言動からも、いよいよ一樹が生きていることを確信し始めた息子の栄大（山崎真斗）は、知らないふりをすることが母・聖子のためだと自分に言い聞かせながらも、真実を知りたい衝動に駆られる。
そんな中、栄大は同級生の快斗（二井景彪）に、失踪前の一樹のとある行動について打ち明けようとする。「いなくなる少し前に、たまたま見ちゃって…」と切り出した栄大によると、ある日の夜、部屋の窓から一樹とキャバ嬢の瑠美子（白宮みずほ）が自宅の前でキスする瞬間を目撃したという。
父と見知らぬ女性のキスを見てしまった栄大が、苦悶の表情を浮かべてカーテンを閉める様子が回想シーンの中で描かれると、ネット上には「一樹、失踪前からクズじゃん」「ほんと最低最悪」「も〜子どもにそんな姿見せんなよ〜」「息子が本当に可哀想」といった反響が続出。
さらに第9話の終盤では、孤独に耐えきれず家の様子を見にきた一樹が幼い娘・亜季（吉本実由）と鉢合わせ。亜季が驚きのあまり、抱えていた鉢植えを落とす姿が映し出されると「のこのこ来るなよ!!夫!!」「うわ、最悪のタイミングで来た」などの投稿も集まっていた。
※山崎真斗の「崎」は正確には「たつさき」
