【東京都港区】至近距離で楽しむアニソン・コンサート「AniBeat」。4月から京都でも開催



アニソン・コンサート「AniBeat | TOKYO ANIME MUSIC NIGHT」が東京・港区で定期開催されている。3月は3月22日(日)、26日(木)に開催し、4月も週1回ペースで定期的に開催。また、4月からは京都でも開催する予定だ。

世界共通の「アニメ音楽」に出会えるコンサート

「AniBeat | TOKYO ANIME MUSIC NIGHT」は訪日外国人観光客を対象としたイベント。現在のインバウンド市場において、夜間のエンターテインメントが不足しているという課題があり、また、画一的な観光パッケージではない、よりパーソナルな「本物」に触れる体験を求める旅行者が増えていることなどが、開催の背景にあった。



そこで、同イベントは、あえて定員を各回最大50人限定という小規模なサロン形式を採用。大規模ホールでは味わえない、アーティストと観客が一体となる親密な空間により、アーティストの指先の動きや息遣い、楽器の振動といった演奏中の熱量をダイレクトに感じられる「圧倒的なライブ感」を提供している。



また、「アニメ音楽」を選曲することで、国籍や年齢を問わず楽しめるのも特徴。スタジオジブリ作品や『新世紀エヴァンゲリオン』『NARUTO -ナルト-』『推しの子』など、誰もが「自分の好きな一曲」に出会えるプログラム。



イタリア音楽院首席卒のソプラノや、日本ロイヤルオーケストラ代表のフルーティストなど、国際派アーティストが「ベヒシュタイン」のピアノと共に、アニソンを世界基準のクオリティで披露する。

4月からは京都でも開催予定

4月からは、京都でも同様のコンサートを展開する。伝統が息づく京都の夜に、現代日本の象徴であるアニメ音楽を「クラシックの技法」で届けることで、新たな観光の価値を創造するという。詳細は順次、公式サイトにて公開される。

イベントを運営する北山貿易の代表、李 文文氏は以下のようにコメントしている。

「私は長年、インバウンド旅行の現場で世界中から訪れるゲストをお迎えし、彼らが何を求め、何に感動するのかという『世界の旅行トレンド』を常に注視してまいりました。今、世界が求めているのは、単なる観光地の見学ではなく、その土地の文化に深く没入できる『質の高い体験』です。日本が誇るアニメ文化は、今や世界共通の言語となりました。AniBeatは、そのアニメ音楽を、私が培ってきたインバウンドの知見と、一流の生演奏という本物のクオリティで融合させたプロジェクトです。50名という限定された空間で、アーティストの情熱をダイレクトに感じる。そんな『一生モノの思い出』になる夜を、東京、そして京都から世界へ届けてまいります。」

アーティストたちが至近距離で演奏するアニソンを楽しんでみては。

■「AniBeat | TOKYO ANIME MUSIC NIGHT」

会場：東京/Pianocafe Bechstein(港区西新橋3-23-6 御成門駅 徒歩2分)※京都の詳細は順次公式サイトにて公開

料金：大人5,500円、18歳未満4,000円

開催日時(東京)：3月22日(日)、26日(木)、4月1日(水)、7日(火)、15日(水)、25日(土)、27日(月)

開催時間(東京)：19:00〜20:00

公式HP：https://japan-anime-concert.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/anibeat_japan

(山崎正和)