宝島社、ファッション誌発のアパレルブランド事業開始 4ブランドがあす4日からZOZOTOWNで発売【各ブランド紹介】
多数のファッション誌を手掛ける出版社の宝島社は、2つの雑誌発アパレルブランドと、社内公募から誕生した2つのオリジナルブランドを立ち上げ、あす4日からZOZOTOWN内の公式ショップ「宝島社STORE」で販売開始する。きょう3日に都内でメディア向け発表会が行われた。
【各ブランド写真】宝島社がファッション誌発のアパレルブランド事業開始
同社は『sweet』『SPRiNG』『smart』をはじめ、『CUTiE』（現在は休刊）など長年にわたり女性・男性のファッション誌を出版しており、販売部数はトップシェアを誇る。さらに、各アパレルメーカーとのコラボ商品の作成や大手流通との協業、ライフスタイルブランド「Kippis」のプロデュースなども行っており、蓄積された知見を生かして今回のブランド誕生につながった。
アパレルの監修作業で優秀なサプライヤーとの関係を築くことで、今回の4ブランドでもクオリティの高いアイテムが実現。さらに販売・流通は新興ブランドにもチャンスの大きいZOZOTOWNとタッグを組んだ。
今回の事業を立ち上げた第2メディアビジネス局局長の柚月昌久氏は「ファッションシーンの多様化、そしてシーン全体に活力を与えたいと考えた。まずは大成功よりもキラリと光るようなブランドにしていきたい」と意欲を語った。
発表されたのは、『smart』プロデュースでスポーティが特徴的なユニセックスブランド「DAWNCE（ダウンス）」、『SPRiNG』プロデュースのベーシックながら今っぽさをまとえる「Obis＆（オビスアンド）」、社内公募の大人女性向けでコストパフォーマンスにもこだわった「Tiny EDEN（タイニーエデン）」、そしてもう一つの社内公募で身長160センチ以下をターゲットにした高い着回し力の「COLORME（カラーミー）」。
出版社の編集力と発信力を最大限に活用し、撮影や文章などクリエイティブで魅力を伝え、芸能人・モデル・インフルエンサーと協力しながら、雑誌の誌面も生かしながら展開していく。
初回ローンチ時の平均単価は7000〜8000円程度。初年度は利益追求よりは認知、知名度向上を目指し、1年間で約2.5億円の売り上げを見込む。あす4日のオープン初日に限り、ZOZOTOWNで1000円クーポンと10％オフセールを実施する。
●各ブランド紹介
・「DAWNCE（ダウンス）」
グッド＆イージーな今日がはじまる
踊り出せるくらい着心地がよく、リラックスして一日を過ごせるストリートウェア。
ブランド名の＜DAWNCE＞は、夜明け、新しい始まりを意味する＜DAWN＞に都会でアクティブに生きる若者の姿を重ねた造語。
着こなしの幅が広く合わせやすいクリーンなデザイン、気の利いたシルエット、着心地のよい素材、写真や動画で映えるトレンド感、イージーケアであること。
30年にわたりメンズファッション誌を作ってきた「smart」ならではの視点でプロデュースしました。
・「Obis＆（オビスアンド）」
SPRiNG編集部が完全プロデュースする、ファッション・ライフスタイルブランドです。
イメージは東京で生活する、30代女性。「シンプルだが、なぜか洒落ている」「華美ではないが、女性らしさを感じる」「トレンドに流されすぎないが、どこか今っぽい」
まとうだけで、さりげなくセンスアップでき、ベーシックだが今っぽさをまとえるアイテムをラインアップ。
また、お仕事シーンにも対応できるがコンサバすぎない、30代がリアルに必要なものを探求します。
・「Tiny EDEN（タイニーエデン）」
大人可愛い系アラサー編集者陣が作った！永遠のガールに捧ぐ、日常の“ロマンティック”服
甘さとモード感を絶妙なバランスで融合させた、大人の女性へ向けたブランド。
ヘブライ語で“神が創造した楽園”を意味する「EDEN」という言葉は、自分だけの特別な洋服を集めた秘密のクローゼットの象徴。
さりげなくも目を引く装飾や、ドキッとさせるような質感のギミックを「デザインの割に安い」というコストパフォーマンスでお届けします。
Tiny EDENのワードローブであなただけの小さな楽園（=クローゼット）を作りましょう。
・「COLORME（カラーミー）」
U_160cm、着まわしに全振り!!
生粋のカジュアル派な宝島社女性編集者たちで作るCOLORME。
身長160cm以下だけど、世の中のSサイズブランドは華奢すぎて入らん！そんな人、いませんか？
「背が低いからって、細いとは限らない」これがひとつめのテーマ。
丈は長すぎず、落ち感やゆるさで着やせも意識し、ウエストはもちろんゴム。あるようでなかったサイズ感にこだわっています。
そして、編集者だからこそ実感しているのがこれ。
「みんな、着まわしたい」
COLORMEは、数回着たら飽きる（かもしれない）主役服を作るのではなく、あらゆるかけ合わせを楽しめる【着まわし力】に特化。
年齢問わず着られ、ちょうどよく洒落たデザインが魅力です。
皆さまの“クローゼット作り”のお手伝いができますように！
