漫画『いのちの器』完結、連載35年の歴史に幕 作者・上原きみ子「漫画を描くのが好きだから続けてこられました」
漫画家・上原きみ子による漫画『いのちの器』が、本日3日発売の連載誌「フォアミセス」4月号に掲載された第392話で完結した。1991年の連載スタートから35年の歴史に幕を下ろした。また。最終巻となるコミックス100巻が4月16日に発売される。
【画像】連載35年！原作者が描いた『いのちの器』完結記念のイラスト
『いのちの器』は、産婦人科医の有吉響子が、夫や子どもたち、そして様々な事情を抱えた患者たちと出会いながら、命の尊さや家族の絆を育んでいくヒューマンドラマ。最終話では、火事で焼失した山野医院がついに再出発の時を迎えて…という展開で、登場人物たちの成長した姿と役割を終えようとしている人物との感動的な交流、そしてこの先へのメッセージにあふれた希望に満ちたラストシーンが描かれている。
今から35年前の1991年に、月刊の女性向け漫画誌「Eve Special for Mrs. No.30（1991年10月刊行）」にて連載開始、1995年に「フォアミセス」として月刊化した後も連載を続け、同誌を代表する看板作品であり、同一タイトルのシリーズものとしては最長連載作品となっている（2026年3月現在）。また、同一タイトルの漫画でコミックスが100巻以上発売されているものは日本国内で20作品程度しかなく、女性漫画のカテゴリーではさらに数えるほどしかない（2026年3月現在、秋田書店調べ）。
上原きみ子は長期で連載を続けてこられた秘訣について、「漫画を描くのが好きだから続けてこられました。当時の担当編集の提案で、“産婦人科の女医と妊婦さんの人間模様”というテーマをいただいた時、私自身も妊娠に関して無知だったこともあり、絶対に描きたい！と思いました。35年の連載の中で、この漫画で癒やされてくれる人がいるなら楽しい漫画にしようと心がけました。読者さんが読んで楽しいと思う作品は描く方も楽しいですから」と語った。
また、「最終回を描き始めたときは「私、泣くだろうな…」と思っていましたが、最終ページが近づくにつれて、心は不思議と軽くなっていきました。最後のページでペンを置いた瞬間、やりきった感が爆発して、笑顔になりました。思い残すことはありません。残りの人生を、楽しみたいと思います」とつづった。
■上原きみ子プロフィール
1946年、岐阜県生まれ。1965年、金田君子名義の貸本漫画『黒コスモスの花言葉』を発表し、68年「りぼん」でデビュー。「週刊少女コミック」など少女マンガ誌に活動の場を移す。貧しい少女が馬術を通じて幸せを獲得していく『ロリィの青春』、ごくふつうの少女が同級生の秘密を知ったことから遠い外国の王位争いに巻き込まれる『炎のロマンス』など次々にヒット作を発表し、活躍した。70年代後半からは、学年誌にも進出。「小学1年生」連載の『まりちゃんシリーズ』は89年度小学館漫画賞を受賞している。
