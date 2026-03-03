【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）

【映像】馬場の神パス→渡邊の冷酷スリー（実際の場面）

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のSF渡邊雄太が沈めた値千金の3ポイントシュート、そしてそれをお膳立てしたSF馬場雄大の“神キックアウト”にアリーナが沸騰した。終盤の猛追を決定づけたプレーと、熱すぎるゴールパフォーマンスにファンが歓喜している。

日本代表は3月1日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で韓国代表と対戦し、シーソーゲームを78−72で制した。FIBA公式戦での日韓戦勝利は1997年以来、実に29年ぶりという歴史的快挙だ。

伝説の一戦を象徴するハイライトのひとつが、56−62とビハインドで迎えた第4クォーター残り7分の場面だ。渡邊のジャンプショットで流れを引き寄せると、続く韓国のポゼッションをハードな守備でストップ。PG齋藤拓実のスティールからのレイアップは惜しくも外れたが、馬場が執念のオフェンスリバウンドをもぎ取った。

ボールは馬場、Cジョシュ・ホーキンソン、SG富永啓生と素早く回り、再びゴール下の馬場へ。韓国のエース、イ・ヒョンジュンの素早いチェックを受けてシュートを封じられた馬場だったが、次の瞬間、相手の脇から顔を出し、アウトサイドでフリーになっていた渡邊へ片手で強烈なキックアウトパスを通した。

この完璧なパスを受けた渡邊は、迷わず3ポイントシュートを射抜き、日本が一気に1点差（61−62）まで詰め寄る。シュートを決めた直後、渡邊は左腕の血管を指差すお馴染みの『Ice in my veins（どんな時も冷静に）』のパフォーマンスを披露。そのまま沖縄サントリーアリーナのブースターを力強く煽り、会場のボルテージは最高潮に達した。

現役Bリーガーも大興奮

まさにアリーナが沸騰したこの激アツな展開に、ABEMAで解説を務めたベンドラメ礼生（サンロッカーズ渋谷）も「えぐい！それはかっけーぞ！」と大興奮。「馬場は今よう出したな！すごい！」と、馬場の神アシストも称賛した。

このシーンはABEMAのコメント欄やSNSでも話題になる。ファンは、「いやー鳥肌たったわ！流石の渡邊」「ここで決める渡邊」「打った瞬間に入ったと思ったよ」「やべー！えぐいー！すげーーー！」「流れを引き寄せたな」とエースの決定力に大熱狂。同時に「馬場ちゃんよく通したな」「馬場のパスが全てよ」「馬場は落ち着いてたし、何よりもあのパスよ」「馬場さま！たまらんって」と、絶体絶命の窮地から“神パス”を通した馬場への称賛も相次いだ。

この一撃で完全にアリーナの空気を支配し、勢いに乗った日本はそのまま主導権をキープ。残り3分29秒のホーキンソンの勝ち越し弾から一気に韓国を突き放し、劇的な逆転勝利で歴史の扉をこじ開けた。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

