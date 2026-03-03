お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が3日に自身のアメブロを更新。京セラドーム大阪で行われた侍ジャパンの強化試合を家族で観戦したことを報告した。

この日、小原は「侍JAPAN vsオリックス」というタイトルでブログを更新。「すごく座席が前の方だったので 選手の皆さんすぐそこに!!!」と間近で見るプロの野球選手らに大興奮した様子をみせた。

つづけて、「試合直前！円陣！大谷選手も！」と、大谷翔平選手も加わった貴重なシーンを明かし、至近距離から撮影した写真を複数公開。「どんな話してるんでしょーか 笑いがおきてました めちゃいい雰囲気」と、チームの雰囲気を肌で感じた様子をつづった。

試合については、「間近で迫力あるプレーを観ることができました！」と、世界レベルの野球を見た感想を報告。子供たちからは「大きな声ださないでいい」となだめられたというが、小原は「まあまあ 出しました」と、抑えきれない気持ちを明かした。

今回の貴重な機会について「MLB JAPANの皆様 お父さんのお陰です！」と感謝を述べ、夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木との夫婦の仲睦まじい2ショットを披露した。「素晴らしい思い出となりました」と感想を語り、「ますます WBC 2026応援する気持ちが高まりました！」と、目前に迫った本大会へ向けて熱い気持ちを述べ、ブログを締めくくった。