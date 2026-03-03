◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級７位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国、帝拳＝が３日、東京・神楽坂の帝拳ジムで同級７位・飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝との５度目の防衛戦に向けた練習を公開。シャドーボクシング、岡部大介トレーナーを相手にしたミット打ち、サンドバッグ打ちを１ラウンドずつ披露し「気分はとても良い。アメリカでもずっとジムで練習を続けていたので、より強い自分になっている」と笑顔を振りまいた。

オラスクアガと飯村は当初、昨年１２月１７日に対戦する予定だったが、飯村が肋骨を負傷したため辞退。オラスクアガは代役挑戦者となった桑原拓（大橋）を４回ＴＫＯで下し、４度目の防衛に成功した。

５度目の防衛を果たせば、念願だったＷＢＯ記念リングが贈られる。「ＫＯでも判定でも勝つために必要なことは何でもやる。ずっと欲しかったＷＢＯの記念リングを獲得するために必ず勝つ」と闘志を燃やした。その上で、報道陣に「ＫＯを見たいですか？」と逆質問。「もちろん、ＫＯを狙います。プレッシャーをかけ続け、相手に息をつかせる暇もないほど押していく」と予告した。

さらに「これから偉大な選手になるためにベルトを保持して戦い続ける」とビッグマッチに意欲。２３年４月に９回ＴＫＯ負けを喫した元世界２階級制覇王者・寺地拳四朗（ＢＭＢ）へのリベンジや、４団体統一、スーパーフライ級転向も視野に入れていることを明かした。

戦績はオラスクアガが１１勝（８ＫＯ）１敗、飯村が９勝（２ＫＯ）１敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。