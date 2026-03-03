３日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、２日に行われた侍ジャパンの強化試合・オリックス戦の内容を振り返った上で３日の最終強化試合・阪神戦を展望した。

コメンテーターで出演のお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右は大のオリックスファンの立場から２日の試合で活躍した寺西成騎投手や森友哉捕手をひとしきり称賛。「オリックス目線になってしまって、ごめんなさい。ＷＢＣ目線でないとあかんねん」と我に返ると「ＷＢＣ目線で言うと、我がオリックスから巣立った吉田正尚ですよ！」と前夜のゲームで京セラドームの５階席にたたき込む一発を放った吉田正尚（レッドソックス）の名前を挙げた。

「正尚〜！ 帰ってこい！」と絶叫すると、「やっぱり京セラドームが似合うわ。あの５階席へのホームラン。（吉田は）オリックス暗黒の時代を支えてたのよ。５階席というと客が入らないのよ。あそこはスポンサーの横断幕で席を隠してた。そこにたたき込む吉田正尚を再び見れてオリックスファンは感動してるのよ」と侍そっちのけで力説。

解説で出演のＷＢＣ３回出場の内川聖一さんも吉田の一発について「素晴らしい芸術的なホームランでしたね。バッターからすると、自分の方に向かってくるボールですから。自分との距離がどんどん近くなってくるからバットの芯に当てるのが非常に難しくなる。芯に当てようとするとファウルになってしまうのをボールの内側にしっかりバットを入れて、さらに５階席に飛ばす。パワーも技術も素晴らしいとしか言いようがないです」と絶賛していた。