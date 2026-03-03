Mrs. GREEN APPLE、イベントで“定番小ボケ” 大森元貴「ギターの方ですよね？」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）、俳優の綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平が3日、都内で行われたキリンビールの『キリングッドエール』5,000万本突破！“大反響”御礼発表会』に参加。若井が、ミセスおなじみの“小ボケ”を披露し、メンバーがツッコミを入れた。
【動画】ミセス大森「お前は歌ってないよ！」定番“小ボケ”シーンも
「キリングッドエール」は昨年10月7日に発売され、わずか8日で年間販売目標を達成。発売から約3ヶ月で累計販売本数5000万本を突破した。同商品のCMソングにミセスの楽曲「GOOD DAY」が起用されている。
発表会で鈴木がプレゼン。3ヶ月で5000万本が売れたことをわかりやすく伝えるために「1秒間で6本売れている」と表現。「つまり『GOOD DAY』が大森さん、歌われている間に、1500本売れています」と伝えた。
感想を聞かれた大森は「すごーい！うれしいですね。ちょっと信じられないですよね」などと喜び。「僕が歌っている間に…」と続けると、若井が「僕がGOOD DAYを歌っている間にも…」と小ボケ。大森から「お前は歌ってないよ！ちょっと待って、変になっちゃってるから」「ギターの方ですよね？」とツッコまれ、「え？あ、俺ギター…」ととぼけた様子で会場を盛り上げた。
「若井さんのギターソロだけでも、もうすごい売れてる」と振られた若井は“ざっくり”ギターソロのメロディーを口ずさみ「計算すると7秒くらい（ギターソロが）あるので、僕のギターソロのところだけでも42本」ときっぱり。「ギターやっててよかったです」とつぶやくと、大森が「そこにつながってくるんだ」と返した。
同商品は「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」に次ぐ柱として、“次世代定番ビール”を目指して誕生したブランドとなる。この日の発表会で「キリングッドエール」の新テレビCMが初解禁された。
