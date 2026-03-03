大相撲春場所（８日・エディオンアリーナ大阪）に向け幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）が３日、横綱・大の里（二所ノ関）のいる東大阪市の二所ノ関部屋へ出稽古した。最初の一番から下からの鋭いのど輪で１９２センチの大の里を攻め込んだ。「とりあえず、もう駆け引きとかなしで前に出ることしか考えてなかった」と真っ向勝負で胸を借りた。相手がたまらずはたくなど、持ち前のきっぷのいい相撲をみせた。

いきなり５連敗したが、右下手を引いて前へ、そのまま押し込んで初勝利。続いて、低い体勢から右をねじ込んで押し出して２連勝した。「あっちがのけぞったんで、相手をあわてさせられたのがよかった」とうなずいた。一方で「圧力もあるけれど体が柔らかい」と強さを感じ取った。

自己最高位の前頭２枚目となり、大の里との対戦が決定的。大の里から手合わせを熱望され、赴いたという。大の里とは教習所以来の稽古。当時は大の里のほかに大関・安青錦（安治川）、幕内・伯乃富士（伊勢ケ浜）もおり「めっちゃ強かった。のちの横綱、大関がいたと思うとすごい」と懐かしそう。今後も出稽古を重ねて初日を迎えるという。