◇強化試合 韓国代表8―5オリックス（2026年3月3日 京セラドーム）

韓国代表の先発を務めたデーン・ダニング投手（31＝ブレーブス傘下マイナー）は3回2安打無失点と好投し、大会に向けて順調な調整ぶりを示した。

走者を背負いながらも要所を締める老かいな投球術を披露。3回は味方の連続失策で無死一、三塁の場面を背負ったが、2番・西川をチェンジアップで二飛、紅林をツーシームで遊飛に仕留めて最後は太田を遊ゴロと仲間のミスをカバーして結束も強めた。

ダニングは母が韓国人で、左腕にハングルで「同じ血」とタトゥーを入れるなど、韓国への愛情も深い。23年の前回大会は故障のリハビリ中で出場できなかった。試合後は韓国代表への思いが言葉ににじんだ。「本当に心から光栄に思っている。謙虚な気持ちでいます。母方の家族を代表する気持ちだった。23年は願いが叶わなかったが、エキサイティングな気持ち。持ち味である様々な球種を発揮できた。打線も2回に大量得点で援護してくれて、よりアグレッシブに後のイニングを投げることができました」。

本番でも先発の一角として大事なマウンドを託される。23年にレンジャーズで12勝を挙げた実績を誇る右腕。待ち焦がれた大舞台へ準備は整った。