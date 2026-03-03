前面が真っ平らな見た目から「食パン電車」と親しまれた旧国鉄型車両「１１５系」が、１４日のダイヤ改正で山陰地方から姿を消す。

ラストランを盛り上げようと、鳥取県のＪＲ米子駅では走行写真をあしらった特別ラベルの名物駅弁「吾左衛門寿（ござえもんず）し」を販売。山陰の人々の暮らしを支え続けたことへの感謝を込め、駅員らが企画した。（冨野洋平）

１１５系は１９８２年、伯備線と山陰線・伯耆大山―知井宮（現・西出雲）間の電化に伴い、山陰地方で初めて導入された。ディーゼルが主力だった当時、普通列車の近代化を象徴する存在だった。

当初は３両編成で、２００１年にワンマン対応にするため、２両編成に変更。それに伴い、３両の時は真ん中にあって運転席がなかった車両を改造し、運転席を取り付けて使うことになった。常に下り側にある、ユニークな見た目から鉄道ファンらの間で「食パン電車」として親しまれてきた。

現在は伯備、山陰両線で８編成計１６両が走る。車両の老朽化もあり、ＪＲ西日本は３月のダイヤ改正を機に、１６両全てを新型の２２７系に置き換えることを決定。それを受け、米子駅の駅員らが「何かしてあげたい」と企画した。

吾左衛門寿しは、サバの押し寿司を昆布で巻いたもので、米子駅の開業時から駅弁を販売する「米吾」（米子市）の看板商品。ラベルには、駅員が撮影した食パン電車の写真とともに「ありがとう１１５系〜山陰路〜」の言葉を記した。１日から米子駅２階の「おみやげ楽市」で販売している。１５００円（税込み）。

ＪＲ西日本山陰支社の貴谷健史支社長は２月２６日の定例記者会見で「１１５系をずっと見てきた米子駅の関係者が『ひっそりと引退するのはさみしい』と考えた企画。ご愛顧いただいたみなさんにもラストランの思い出に味わってほしい」とＰＲした。